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חילוץ מהסיוטים: ניסו להוריד גבר מהגג - ואז הכל השתבש

תושבים בפוארטו פרינססה שבפיליפינים נקלעו לרגע דרמטי במיוחד, כאשר ניסיון חילוץ של גבר שעלה על גג הפך לפתע לאירוע מסוכן שהוביל להשבתת חשמל באזור שלם (חדשות בעולם)

3תגובות
הגבר מזק על חוטי החשמל (צילום: רשתות חברתיות)

רגעים של מתח ובהלה נרשמו ביום שני אחר הצהריים בעיר פוארטו פרינססה שבפיליפינים, לאחר שגבר טיפס על גג של בית הארחה מקומי ברחוב מאלבר והוביל להזעקת כוחות החירום.

עדי ראייה סיפרו כי האיש עלה על גג המבנה, כאשר הסובבים ניסו להבין את המתרחש. כוחותשירותי הכבאות המקומיים, הגיעו במהירות למקום בניסיון לדבר איתו ולבצע חילוץ בטוח.

אולם בזמן שכוחות ההצלה ניסו להתקרב אליו ולמנוע סכנה, התרחש רגע דרמטי במיוחד: האיש לפתע קפץ מהגג ונחת לעבר שנאי חשמל סמוך.

ניסיון החילוץ שכשל
ניסיון החילוץ שכשל| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הקפיצה גרמה לפגיעה במערכת החשמל באזור, ובעקבות האירוע נותקה אספקת החשמל באופן זמני בחלק מרחוב מאלבר. תושבים ועוברי אורח נותרו מבוהלים בזמן שכוחות החירום השתלטו על הזירה.

תיעוד מהאירוע, שפורסם ברשתות החברתיות , הציג את רגעי הדרמה והפך במהירות לשיחת היום בקרב תושבים באזור.

הרשויות המקומיות צפויות להמשיך ולחקור את נסיבות המקרה, בעוד תושבי האזור נותרו עם תמונות קשות של רגע שבו ניסיון חילוץ הפך בתוך שניות לאירוע חירום רחב יותר.

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3
דביל
תות
2
רגע למה לא רושמים מה קרה לו??? הוא מת?
מה קרה לו?
1
לא הבנתי אם כבר אז קפיצת ראש היה נהנה יותר
הוא בחיים ?🤣🤣🤣🤣🤣

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