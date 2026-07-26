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גיבור לאומי: עובד בית הקפה שהציל שתי נשים לכודות לעיני המצלמות

עובד בית קפה בסקוטלנד הפך לגיבור לאחר שהציל שתי נשים שנלכדו במכונית שהתדרדרה ללא נהג | תיעוד מצלמות האבטחה קלט את הרגעים (מעניין)

1תגובות
תיעוד מרגעי החילוץ בסקוטלנד
תיעוד מרגעי החילוץ בסקוטלנד| צילום: צילום: highlandfarmcafe

עובד בית קפה בן 18 מסקוטלנד הפך לגיבור מקומי, לאחר שהציל שתי נשים שנלכדו במכונית שהתדרדרה ללא נהג.

מצלמות האבטחה תיעדו את יואן לונן כשהוא מבחין ברכב מאיץ לעבר מכוניות חונות, מחוץ לבית הקפה שבו עבד בעיר דינגוול.

לונן רץ לעבר המכונית, ניסה תחילה להסיט את ההגה מבחוץ, וכשזה לא הצליח קפץ פנימה דרך דלת הנהג ומשך את בלם היד.

הרכב נעצר במרחק של סנטימטר אחד בלבד מהתנגשות במכוניות החונות, ושתי הנשים יצאו ללא פגע. בבית הקפה שיבחו את תושייתו וכתבו: "לא כל הגיבורים לובשים גלימות".

חילוץתיעודסרטון ויראלימענייןבית קפהסקוטלנד

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מכונית מתדרדרת במהערות 3 קמש ממש הציל את חיייהן
מיזנתרופ

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