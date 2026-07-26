עובד בית קפה בן 18 מסקוטלנד הפך לגיבור מקומי, לאחר שהציל שתי נשים שנלכדו במכונית שהתדרדרה ללא נהג.

מצלמות האבטחה תיעדו את יואן לונן כשהוא מבחין ברכב מאיץ לעבר מכוניות חונות, מחוץ לבית הקפה שבו עבד בעיר דינגוול.

לונן רץ לעבר המכונית, ניסה תחילה להסיט את ההגה מבחוץ, וכשזה לא הצליח קפץ פנימה דרך דלת הנהג ומשך את בלם היד.

הרכב נעצר במרחק של סנטימטר אחד בלבד מהתנגשות במכוניות החונות, ושתי הנשים יצאו ללא פגע. בבית הקפה שיבחו את תושייתו וכתבו: "לא כל הגיבורים לובשים גלימות".