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זה מה שהתברר

מפלצת מעולם אחר: דמות ענק שהופיעה בשמיים החרידה את התושבים | צפו

דגם דרקון ענק הופיע בשמי סקוטלנד והפך לוויראלי. הסיפור מאחורי סיראקס המעופף ששיגע את הרשת

דרקון ענק שהופיע בשמי גלזגו שבסקוטלנד בשעות הבוקר המוקדמות הדהים תושבים רבים, והפך לוויראלי ברשתות.

הדרקון תועד כשהוא מרחף מעל נהר קלייד. ברשת נפוצו שלל השערות ובדיחות, אך התברר שלא מדובר בדרקון אמיתי אלא בדגם מעופף של "סיראקס", דרקון מסדרה מפורסמת בשם "בית הדרקון".

הדגם, שמשקלו כ־13 ק"ג, נבנה בידי חברה גרמנית מסיבי פחמן, קצף ומנועים זעירים.

"השם שלה הוא סיראקס, ולדגם יש 23 חלקים נעים שפועלים יחד", אמר מפעיל הדגם דניס גוטובסקי. לדבריו, "זה מאוד מיוחד... צריך להתאמן הרבה כדי להטיס דבר כזה". הדגם כבר הוטס בעבר גם מעל לונדון במסגרת קמפיין לקידום הסדרה.

תיעודסרטון ויראליפרסומתסדרהסקוטלנד

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