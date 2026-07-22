​נמר שנכנס לחנות אלכוהול בעיר טודראיסינג' שבמחוז טונק במדינת ראג'סטאן בהודו תקף ופצע שני עובדים במקום.

האירוע התרחש בשעות הבוקר של יום רביעי, זמן קצר לאחר פתיחת החנות, בעת שהעובדים עסקו בספירת הכספים.

​למרות הפציעות שספגו, המוכר סנג'אי גורג'אר בן 25 והעובד פאטאה לאל קולי בן 40 גילו תושייה רבה. השניים הצליחו להימלט אל מחוץ לחנות ותוך כדי בריחה הורידו את תריס הגלילה מצידה החיצוני, ובכך כלאו את הנמר בתוך המבנה ומנעו את יציאתו לעבר הרחוב הסואן.

​המוכר שנפצע שחזר לאחר מכן ואמר "הצלחתי איכשהו לדחוף את הנמר ולרוץ לעבר היציאה. תוך כדי בריחה הורדתי את תריס הגלילה. לאחר מכן התעלפתי".

הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בעוד כוחות משטרה חסמו את הרחוב עקב התקהלות של מאות סקרנים.

​צוות חילוץ מיוחד שהוזעק מגן החיות של ג'איפור הצליח להרדים את בעל החיים באמצעות חץ הרדמה בודד בתום מבצע מורכב שנמשך כחמש שעות. הווטרינר הבכיר שהוביל את החילוץ, ד"ר אשוק טנוואר, ציין כי "ביצעתי 63 חילוצים של נמרים, אבל זו הפעם הראשונה שאני מחלץ אחד מתוך חנות אלכוהול".

​הנמר, זכר כבן 5 שעל פי ההערכות תעה בדרכו מאזור מיוער סמוך, חולץ מהחנות כשהוא בריא ושלם. מהדיווחים עולה כי כ-400 מטרים לפני שנכנס לחנות האלכוהול, תקף הנמר גם איש צוות של שירות הייעור המקומי. בעל החיים הועבר לבדיקות רפואיות במשרדי יחידת הייעור לקראת שחרורו חזרה לטבע.