הטנק המרחף: זלנסקי מציב בראש הצבא את הגנרל שלא נכנע

הגנרל אולכסנדר סירסקי הודח מתפקיד המפקד העליון של הכוחות המזוינים,

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע על שינוי דרמטי בצמרת הצבא: הגנרל אולכסנדר סירסקי הודח מתפקיד המפקד העליון של הכוחות המזוינים, ובמקומו מונה האלוף מיכאילו דראפטיי, אחד המפקדים המזוהים ביותר עם דור הקצינים החדש באוקראינה.

המהלך מגיע לאחר ימים של מחאות ברחבי קייב וערים נוספות, שבהן דרשו מפגינים את החלפתו של סירסקי ואת חזרתו של שר ההגנה לשעבר מיכאילו פדורוב, שנחשב לדמות מרכזית בקידום רפורמות טכנולוגיות בצבא. זלנסקי מסר כי ההחלטה התקבלה לאחר סדרת פגישות עם מפקדים בכירים, ואמר כי המטרה היא "ניצחון על האויב ויצירת תנאים בחזית ובלחץ על רוסיה שיאלצו אותה להגיע לשלום".

האלוף מיכאילו דראפטיי ( צילום: By armyinform.com.ua - https://armyinform.com.ua/2022/08/26/czya-vijna-tryvala-vikamy-i-v-nas-ye-shans-yiyi-zakinchyty-%e2%88%92-brygadnyj-general-myhajlo-drapatyj/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=148290591 )

דראפטיי, בן 43, נחשב לאחד המפקדים הבולטים בצבא האוקראיני. הוא בילה כמעט את כל הקריירה שלו בתפקידי לחימה, כולל פיקוד על הכוחות המשולבים של אוקראינה האחראים על ניהול הפעילות המבצעית בחזית.

אבל הרגע שהפך אותו לדמות מוכרת התרחש כבר בשנת 2014, בתחילת המלחמה במזרח אוקראינה.

באותה שנה, כשהיה מפקד גדוד בחטיבה הממוכנת ה־72, הוביל דראפטיי שיירת טנקים לתוך מרכז מריופול כדי לחלץ אנשי משטרה וכוחות הגנה מקומיים שנלכדו על ידי חמושים פרו־רוסים.

כאשר השיירה נתקלה במחסום בטון גבוה שחסם את הדרך, דראפטיי, שהיה בכלי המוביל, הורה לנהג הטנק להאיץ.

הטנק עלה על המחסום, התרומם באוויר ונחת מעברו השני. הסרטון הדרמטי הופץ ברחבי העולם והפך לאחד הרגעים המזוהים ביותר עם תחילת ההתנגדות האוקראינית.

המהלך נחשב אז נועז במיוחד, בתקופה שבה הצבא האוקראיני עדיין היה חלש, לא מצויד היטב ונמנע לעיתים מפעולות עצמאיות מחשש להסלמה מול רוסיה.

דראפטיי מסתער עם הטנק - צילום: רשתות חברתיות דראפטיי מסתער עם הטנק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

כמה חודשים לאחר מכן נקלע הגדוד של דראפטיי לכיתור של כוחות הנתמכים על ידי רוסיה סמוך לגבול הרוסי.

במקום להיכנע, הוא החליט לפרוץ החוצה בכוח. בלילה אחד הוביל כ־260 חיילים ויותר מ־30 כלי רכב מחוץ לטבעת הכיתור.

מאז המשיך לטפס בצמרת הצבא האוקראיני: הוא פיקד על חטיבות בחזית המזרחית, שימש כסגן מפקד הכוחות המשולבים עם תחילת הפלישה הרוסית המלאה ב־2022, וב־2024 הוביל כוחות שעצרו התקדמות רוסית לעבר עיר הולדתו של זלנסקי, קריבוי ריה, וסייעו בהדיפת מתקפות באזור חרסון וחארקיב.

בהמשך מונה למפקד כוחות היבשה, אך התפטר לאחר שמתקפה רוסית קטלנית פגעה במרכז אימונים צבאי והרגה חיילים רבים. דראפטיי לקח אחריות אישית וטען כי לא הצליח לוודא שהוראותיו מבוצעות.

כעת עומד דראפטיי בפני אחד התפקידים הקשים בעולם: להוביל את הצבא האוקראיני במהלך מלחמה מתמשכת מול רוסיה, תוך ניסיון לבצע רפורמות, לחזק את מערך הכטב"מים וההגנה האווירית ולשנות את הדרך שבה הצבא מנהל את המערכה.