רגע מעלה חיוך: המחווה הנחמדה של ילד שחולץ משטפון כבד | צפו

צוותי Texas Game Wardens ומחלקת בטיחות הציבור של טקסס (DPS) פעלו יחד ביום חמישי האחרון לחילוץ תושבים שנלכדו במי השיטפונות במחוז אובאלדה.

בסרטונים שפרסמו הרשויות נראה חילוץ של ילדים מתוך אזורים מוצפים, כאשר חלקם הורמו באמצעות כבל חילוץ אל מסוק.

באחד הסרטונים נראה ילד שחולץ תחת שטפון באמצעות סירת גומי של המשטרה. במהלך התיעוד הוא נותן 'היי פייב' לשוטר המחלץ, כמחוות תודה נחמדה על ההצלה.

לפי הרשויות, הכוחות שפעלו באזור ביצעו עד כה 147 חילוצים, 83 פינויים וחמישה חילוצי בעלי חיים, באמצעות מסוקים, סירות, רכבי שטח ורחפנים.