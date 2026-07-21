אמריקאי מבוגר תועד כשהוא סוטר לצעיר שישב במקומו בזמן נגינת ההמנון האמריקני, במהלך משחק בייסבול בעיר שיקגו.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה האיש המבוגר צועק לעבר הצעיר "קום!", מתכופף ולוחש דבר-מה באוזנו, ואז סוטר לעורפו. הצעיר קם ממקומו, והאיש אמר לו: "תודה, תודה רבה לך, בחור צעיר."

הסרטון, שצבר יותר משני מיליון צפיות ברשת X, עורר ויכוח סוער. חלק מהגולשים הצדיקו את מעשיו של האיש וטענו כי יש לכבד את ההמנון הלאומי, בעוד אחרים הדגישו כי לצעיר עומדת הזכות לבחור להישאר ישוב.

"אולי זו הייתה רק טפיחה קטנה כדי להזכיר לו לכבד את המדינה", כתב אחד הגולשים. מנגד, אחר השיב: "זו הזכות שלו לשבת. זו המשמעות של חופש במדינה הזו. הוא אולי טיפש, אבל זו לא דיקטטורה."

גולש נוסף כתב: "הוא לא היה צריך לסטור לבחור. אם הוא לא בן משפחתו – שישמור את הידיים לעצמו." מומחים למשפט ציינו כי בנסיבות מסוימות מעשה כזה עשוי להיחשב לתקיפה, אך נכון לעכשיו לא דווח על נקיטת צעדים משפטיים בעקבות האירוע.