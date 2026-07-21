ארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים של אמריקה הציג תוכנית חדשה תחת הכותרת "לעובדים מגיע יותר", במסגרתה מוצע לבטל את המוסדות המרכזיים של השלטון בארצות הברית. ההצעה כוללת את פירוק מוסד הנשיאות, בית המשפט העליון והסנאט, והחלפתם בקונגרס יחיד שיחזיק בסמכויות מלאות ויבחר את המנהלים והשופטים במדינה.

​במסגרת התוכנית מוצע להחליף את החוקה האמריקאית בחוקה חדשה, ולהעביר את הניהול והבעלות על תחומי המזון, הדיור והתרופות לידי הממשלה.

בנוסף, המסמך כולל צעדים לביטול המשטרה ובתי הכלא, פתיחת גבולות מלאה, מתן חנינה למהגרים בלתי חוקיים, פיצויים על עבדות, ומימון מלא לטיפולים "רפואיים" הזויים.

הדברים מעוררים ביקורת חריפה מצד פרשנים המזהירים מפני השלכות הרסניות על יציבות המדינה.

​פרשנים שמרנים טוענים כי היישום של הצעות אלו יוביל לקריסה מבנית וכלכלית. אחד הפרשנים ציין כי "הם רוצים להפוך את ארה"ב לוונצואלה 2.0, אבל הפעם עם יותר אקטיביזם מגדרי". במקביל, גם גורמים בשמאל העלו תמיהות לגבי היתכנות ניהול המדינה ללא מערכת משפט עצמאית, נשיא או כוחות אכיפת חוק.

​מנגד, נציגי הארגון טוענים כי מדובר בצעדים הכרחיים כדי "לנצח את הקפיטליזם", מתוך עמדה כי העברת השליטה לידי העובדים תביא לפתרון הבעיות.