המוות בעיניים: רחפן אוקראיני נכנס ישר בצוות הרוסי

תיעוד חדש שהופץ ברשתות החברתיות מציג תקיפה אוקראינית באמצעות רחפן חד־כיווני מסוג Hornet, שפגע לכאורה בצוות הגנה אווירית נייד של הצבא הרוסי במזרח אוקראינה.

בסרטון נראה הרחפן מתקרב במהירות אל עבר כלי הרכב הרוסי, כשהמצלמה שעליו ממשיכה לשדר עד לרגע האחרון. לאחר ההתקרבות מתועדת פגיעה ישירה ופיצוץ עז באזור היעד. לפי הפרסומים, המטרה הייתה חוליית הגנה אווירית רוסית ניידת שפעלה באזור הלחימה במזרח המדינה.

רגע הפגיעה בשיירת הצוות הרוסית - צילום: רשתות חברתיות רגע הפגיעה בשיירת הצוות הרוסית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

רחפני תקיפה חד־כיווניים הפכו בשנים האחרונות לאחד הכלים המרכזיים במלחמה באוקראינה, כאשר שני הצדדים משתמשים בהם לאיתור והשמדת מטרות בעלות ערך גבוה, בהן כלי רכב משוריינים, מערכות ארטילריה ואמצעי הגנה אווירית.

הרחפן Hornet, שמופעל על ידי יחידות אוקראיניות, מיועד למשימות תקיפה נגד מטרות קרקעיות ומאפשר פגיעה מדויקת יחסית בעלות נמוכה בהשוואה לנשק קונבנציונלי.

הסרטון מצטרף לשורה ארוכה של תיעודים מהמלחמה המדגימים את השינוי בשדה הקרב: רחפנים קטנים וזולים הפכו לאיום משמעותי גם על מערכות צבאיות מתקדמות, ומאפשרים לכוחות לאתר ולתקוף מטרות הרחק מקו המגע.