כיכר השבת
אסון בנהר

מחריד: ניסיון חילוץ של שחיין אחד הסתיים בחמישה הרוגים

חמישה בני אדם נהרגו בנהר סיוטו באוהיו בניסיון להציל אדם שטבע | שני ילדים בני פחות מעשר, שהיו חלק מהקבוצה, הועברו להשגחת שירותי הרווחה (מעניין)

החיפושים אחר הטובעים במקום (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

חמישה בני אדם נהרגו בנהר סיוטו שבמדינת אוהיו, לאחר שניסו לחלץ את אחד מבני הקבוצה מהמים.

שריף מחוז דלאוור, ג'פרי בלזר, סיפר כי הטרגדיה החלה כאשר אדם אחד התקשה להישאר מעל פני המים. "אדם אחד נכנס לנהר והחל להיאבק במים. שניים נכנסו כדי להציל אותו, וגם הם נקלעו למצוקה. ואז שני אנשים נוספים נכנסו למים", אמר.

בסביבות השעה 21:00 רץ ילד שהיה עם הקבוצה אל כביש סמוך כשהוא נסער. נהג שחלף במקום הבחין בו והזעיק את כוחות החירום.

צוותי ההצלה חילצו תחילה שתי נשים, אך בבית החולים נקבע מותן. למחרת אותרו בנהר גם גופותיהם של שלושה גברים. הרשויות טרם פרסמו את זהות ההרוגים.

השריף ציין כי לא הייתה במקום סירה, וכי עדיין לא ברור אם אלכוהול היה גורם לאירוע. שני ילדים בני פחות מעשר, שהיו חלק מהקבוצה, הועברו להשגחת שירותי הרווחה.

בעקבות האסון קרא השריף לציבור להצטייד באפודי הצלה ובאמצעי בטיחות בעת בילוי סמוך למקורות מים.

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