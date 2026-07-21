רוכב אופנוע בהודו ניצל בנס, לאחר שאיבד שליטה על אופנועו בכביש הררי וחלק מגשם סמוך לנקודת התצפית קורסאונג שבמדינת מערב בנגל.

תיעוד התאונה, שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, מציג את הרגע שבו הרוכב נוסע במהירות בכביש הרטוב, מאבד שליטה ומתנגש בסלע שבצד הדרך.

מעוצמת הפגיעה הוטח הרוכב לעבר אבן סימון הדרך ולאחר מכן נפל בחזרה אל הכביש, בעוד נעל אחת שלו עפה באוויר. על פי הדיווחים, הרוכב נפצע אך שרד את התאונה.

הסרטון, שפורסם באינסטגרם על ידי יוצר התוכן באפי ברמן, צבר כחצי מיליון צפיות וכעשרת אלפים תגובות. אחד הגולשים כתב: "זו הייתה שיחה שלא נענתה ממלאך המוות." אחר התבדח: "אפילו אחרי התאונה, החבר שלו רץ קודם להרים את האופנוע".