ממדאני התפתל במבוכה מול שאלה פשוטה: "זה לא מה שאני אומר"

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שמתיימר לייצג את מעמד הביניים בעיר, התקשה להגדיר בריאיון ל"ניו יורק טיימס" מיהו "מעמד הפועלים", והציג תשובות שעוררו ביקורת.

כשנשאל מי נחשב בעיניו לחלק ממעמד הפועלים, השיב: "אם אתה צריך לעבוד כדי לשלם את החשבונות שלך, זו אחת ההגדרות למעמד הפועלים".

לאחר שנשאל אם גם אדם המשתכר 250 אלף דולר בשנה נחשב לכזה, אמר: "לא ישבתי בבית וקבעתי איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר".

בהמשך טען כי "יש רק רוב אחד במדינה הזאת – מעמד הפועלים", וכשנשאל אם הכוונה היא לכל מי שמרוויח פחות ממיליון דולר בשנה, השיב: "זה לא מה שאני אומר", אך הוסיף כי הוא תומך בהעלאת מסים על מי שמרוויחים יותר ממיליון דולר בשנה.

כאשר המראיינת ציינה שהגדרתו מציבה באותה קטגוריה מנקה ועורך דין, ממדאני התחמק מהשוואה ואמר כי בעיניו השאלה החשובה היא שכל תושבי העיר ירגישו שיש להם מקום בחזון שלו, ויוכלו "לעבוד קשה ולהרשות לעצמם חיים טובים בניו יורק".