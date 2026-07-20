כיכר השבת
עורר ביקורת

ממדאני התפתל במבוכה מול שאלה פשוטה: "זה לא מה שאני אומר"

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני התקשה להגדיר מיהו "מעמד הפועלים" בריאיון | "לא ישבתי בבית וקבעתי איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר", טען בתסכול (מעניין)

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: Mayor Zohran Kwame Mamdani)

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני, שמתיימר לייצג את מעמד הביניים בעיר, התקשה להגדיר בריאיון ל"ניו יורק טיימס" מיהו "מעמד הפועלים", והציג תשובות שעוררו ביקורת.

כשנשאל מי נחשב בעיניו לחלק ממעמד הפועלים, השיב: "אם אתה צריך לעבוד כדי לשלם את החשבונות שלך, זו אחת ההגדרות למעמד הפועלים".

לאחר שנשאל אם גם אדם המשתכר 250 אלף דולר בשנה נחשב לכזה, אמר: "לא ישבתי בבית וקבעתי איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר".

בהמשך טען כי "יש רק רוב אחד במדינה הזאת – מעמד הפועלים", וכשנשאל אם הכוונה היא לכל מי שמרוויח פחות ממיליון דולר בשנה, השיב: "זה לא מה שאני אומר", אך הוסיף כי הוא תומך בהעלאת מסים על מי שמרוויחים יותר ממיליון דולר בשנה.

כאשר המראיינת ציינה שהגדרתו מציבה באותה קטגוריה מנקה ועורך דין, ממדאני התחמק מהשוואה ואמר כי בעיניו השאלה החשובה היא שכל תושבי העיר ירגישו שיש להם מקום בחזון שלו, ויוכלו "לעבוד קשה ולהרשות לעצמם חיים טובים בניו יורק".

ארה"בראיוןמבוכהזוהראן ממדאני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (20%)

לא (80%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר