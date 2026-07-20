טראמפ וביידן, אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

האנטר ביידן, בנו של נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, תקף בחריפות את התובע הכללי לשעבר מריק גרלנד ואמר כי מינויו היה "הטעות הגדולה ביותר" של אביו בתקופת כהונתו.

בריאיון לפודקאסט "I've Had It" אמר כי האחריות למינוי מוטלת בסופו של דבר על אביו, אך לאחר שבחר בגרלנד הוא נמנע מלהתערב בהחלטות משרד המשפטים. לדבריו, "אבי היה הנשיא והוא בחר בו, אבל מרגע שעשה זאת הוא פעל לפי החוקה והמסורת שלפיה נשיא אינו מתערב בהחלטות משרד המשפטים. אני מבטיח שהייתה הפרדה מוחלטת בין הבית הלבן למשרד המשפטים".

האנטר ביידן ואביו בקעמפ דייויד ( צילום: שאטרסטוק )

ביידן מתח ביקורת על גרלנד בשל החלטתו שלא לפתוח מוקדם יותר בחקירה נגד דונלד טראמפ, בעקבות אירועי הפריצה לקפיטול ב-6 בינואר 2021. לדבריו, "אם מריק גרלנד היה פותח בחקירה לגיטימית לחלוטין, במקום לחשוב שלא צריך ללבות את הלהבות, המצב היה נראה אחרת".

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הוא הוסיף כי לדעתו מדובר היה ב"קנוניה מתוכננת" שנועדה לערער את תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2020.

נציין כי האנטר ביידן עצמו נחקר מאז שנת 2018 בחשד לעבירות מס ולעבירת נשק, אך בסוף כהונתו העניק לו אביו חנינה נשיאותית גורפת על עבירות שביצע או עשוי היה לבצע בין השנים 2014 ל־2024.