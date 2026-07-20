בגלל שהיא אישה: הצעד המטורף של יפן להצלת כס הקיסר

בצעד היסטורי שמעורר סערה, הפרלמנט היפני אישר בתחילת השבוע תיקון לחוק בית הקיסרות מהמאה ה-19, המעגן פעם נוספת את העיקרון לפיו רק גברים בשושלת אבות יכולים לרשת את כס הקיסר.

למרות הפופולריות העצומה של הנסיכה איקו בת ה-24, בתו היחידה של הקיסר נארוהיטו, היא תישאר מחוץ למעגל הירושה רק בשל היותה אישה.

התיקונים החדשים נועדו להתמודד עם המשבר הדמוגרפי המאיים על המשפחה הקיסרית המצטמצמת, הכוללת כיום רק 16 מבוגרים, מתוכם חמישה גברים בלבד.

במקום לאפשר לנשים למלוך, הממשלה בראשות ראשת הממשלה סנאה טקאיצ'י בחרה בפתרונות יצירתיים: אימוץ קרובי משפחה זכרים רחוקים (שחלקם התנתקו מהשושלת לפני כ-600 שנה) כדי שיוכלו להוליד יורשים עתידיים, ומתן אישור לנסיכות לשמור על מעמדן המלכותי גם אם יינשאו לפשוטי עם.