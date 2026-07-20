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נשים יכולות לחכות

בגלל שהיא אישה: הצעד המטורף של יפן להצלת כס הקיסר

האם מסורת עתיקה חשובה יותר מהרצון של העם, או שהקיסרות היפנית גוזרת על עצמה כליה? | הכירו את התוכנית הנועזת והשנויה במחלוקת להצלת השושלת בת 1,500 השנים, שמתעקשת להשאיר את הנשים מאחור (חדשות בעולם)

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הקיסר נארוהיטו, הקיסרית מסאקו והנסיכה אייקו (צילום: ויקפידה)

בצעד היסטורי שמעורר סערה, הפרלמנט היפני אישר בתחילת השבוע תיקון לחוק בית הקיסרות מהמאה ה-19, המעגן פעם נוספת את העיקרון לפיו רק גברים בשושלת אבות יכולים לרשת את כס הקיסר.

למרות הפופולריות העצומה של הנסיכה איקו בת ה-24, בתו היחידה של הקיסר נארוהיטו, היא תישאר מחוץ למעגל הירושה רק בשל היותה אישה.

התיקונים החדשים נועדו להתמודד עם המשבר הדמוגרפי המאיים על המשפחה הקיסרית המצטמצמת, הכוללת כיום רק 16 מבוגרים, מתוכם חמישה גברים בלבד.

במקום לאפשר לנשים למלוך, הממשלה בראשות ראשת הממשלה סנאה טקאיצ'י בחרה בפתרונות יצירתיים: אימוץ קרובי משפחה זכרים רחוקים (שחלקם התנתקו מהשושלת לפני כ-600 שנה) כדי שיוכלו להוליד יורשים עתידיים, ומתן אישור לנסיכות לשמור על מעמדן המלכותי גם אם יינשאו לפשוטי עם.

נארוהיטו הוא קיסר יפן ה-126 (צילום: ויקיפדיה)

ההחלטה עוררה ביקורת חריפה מצד מומחים ופעילים חברתיים. בעוד שסקרים מראים כי 72% מהציבור היפני תומכים בהפיכתה של איקו לקיסרית, רק 23% תומכים בתוכנית האימוץ של קרובים רחוקים.

פרופסור הידייה קאוואנישי מאוניברסיטת נגויה כינה את המהלך "הצהרה למניעת שליטות נשיות והגנה על השושלת הגברית בכל מחיר".

הלחץ על יורש העצר הצעיר, הנסיך היסהיטו בן ה-19, צפוי להיות אדיר, שכן עתיד השושלת כולה מונח כעת על כתפיו ועל יכולתו להוליד בן זכר. עבור יפנים רבים, הבחירה לדבוק במסורת פטריארכלית אל מול פני השינויים המודרניים אינה רק עניין של מסורת, אלא הימור מסוכן על הישרדותו של המוסד העתיק ביות בעולם.

יפןירושהנסיכהקיסר יפן

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