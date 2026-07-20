תיעוד דרמטי: השוטר ניפץ את החלון - ושלף את הנהג מהרכב הבוער 

רב-סמל ג'ושוע סווישר ממשטרת סאות'לייק קיבל את עיטור ההתנהגות המופתית, העיטור השני בחשיבותו במחוז, לאחר שחילץ נהג לכוד ממכונית ניסאן שעלתה באש בכביש המהיר. הנהג חולץ מתא הנוסעים שניות בודדות לפני שהרכב כולו נבלע בלהבות, ולא סבל מפציעות חמורות.

האירוע התרחש כאשר סווישר ביצע עצירת תנועה שגרתית בשולי הדרך. במהלך הבדיקה, הבחין השוטר ברכב ניסאן חולף כשהוא מעלה עשן סמיך, וסימן לנהג לעצור מיד בצד הכביש. מיד עם עצירת הרכב, החלו להבות להתפשט מחלקו התחתון.

"לא יכולתי אפילו לראות לתוך הרכב. הדבר היחיד שראיתי היה ידיים, וזה היה הנהג שניסה לפתוח את הדלת שלו מבפנים", שחזר סווישר את רגעי החילוץ הדרמטיים. השוטר ניפץ את חלון הנהג ומשך אותו החוצה, כאשר הוא מציין כי "הוא נאחז בי. הוצאנו אותו מהמכונית, זמן קצר לפני שפנים הרכב עלה בלהבות".

מפקדת המשטרה, אשלי קייסי, שיבחה את הפעולה ומסרה כי האירוע מהווה "תזכורת עוצמתית לכך שאין דבר כזה עצירת תנועה או קריאה שגרתית". השוטר עצמו נפצע באורח קל מאוד, וסירב לקבל טיפול רפואי משמעותי כדי שיוכל לסיים את משמרת הלילה שלו כמתוכנן.

סווישר הוסיף בצניעות כי "אני חושב שאני מדבר בשם כל שוטר בסאות'לייק כשאני אומר שאם מישהו היה עומד באותו מצב, באותן נסיבות, כל שוטר אחר היה עושה את אותו הדבר". בשל האירוע החריג, נהג המרצדס המקורי שעצר בצד קיבל אזהרה בלבד במקום דוח תנועה.