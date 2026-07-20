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"משבר נפשי": מנכ"לית עירייה נעצרה אחרי שפרצה ליאכטה וגרמה למהומה

מנכ"לית עיר בקליפורניה נעצרה בחשד לפריצה ליאכטה, הפעלת צופר ושתייה לכאורה מבקבוקי אלכוהול | משפחתה מדווחת על משבר נפשי (מעניין)

שוטרים בזירת הפריצה ליאכטה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

איליין פורבס (53), מנכ"לית העיר סוסליטו בקליפורניה, נעצרה לאחר שעל פי החשד פרצה ליאכטה פרטית באורך כ-23 מטרים, הסתגרה בחדר הפיקוד והפעילה שוב ושוב את צופר הספינה.

קפטן היאכטה, ביל אוברי, סיפר כי הגיע למקום לאחר ששמע את הצופר פועל סמוך לשעה 5:30 בבוקר.

לדבריו, כשביקש ממנה לרדת מהספינה היא השיבה לו בנימוס: "בוקר טוב!". הוא תיאר אותה כ"רגועה וידידותית", אך סיפר כי לאחר מכן גילה שבקבוקי אלכוהול שהיו שם והיו מלאים בלילה שלפני כן, התרוקנו לחלוטין. "היא לא התנדנדה, אבל האלכוהול נעלם", אמר.

לפי הרשויות, פורבס טענה תחילה כי היאכטה שייכת לה, אולם בעליה האמיתי אישר כי לא קיבלה כל אישור להימצא עליה. בהמשך היא אמרה ל כי היא "עוברת בוקר רע", וביקשה שיעזבו את מה שלטענתה היה כלי השיט שלה.

פורבס נעצרה בחשד לפריצה בנסיבות מחמירות ונכלאה בכלא המחוזי מרין, כאשר בית המשפט קבע את סכום הערבות על 50 אלף דולר.

משפחתה מסרה כי פורבס נמצאת בעיצומו של "משבר נפשי", וקראה לציבור שלא למהר לשפוט אותה. בהודעה מטעמם נמסר: "איליין הקדישה את חייה לשירות הציבורי. אנו מבקשים שלא למהר לשפוט על בסיס מידע חלקי. היא חווה משבר נפשי, ואנו מקווים שהציבור יגלה כלפיה וכלפי משפחתה חמלה, סבלנות וכבוד בתקופה קשה זו."

משטרהארה"במעצרפריצהקליפורניה
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