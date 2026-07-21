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איבד אצבעות

הטעות הקטלנית של הטרוריסט: תכנן פיגוע בבית כנסת – ופוצץ את עצמו

הנער, שהביע אהדה לארגון הטרור דאעש, אגר כמות גדולה של אמצעים פירוטכניים במטרה להכין מטעני חבלה. המזימה נחשפה לאחר שהנער פוצץ מטען מאולתר שהכין בעצמו בסוף שנת 2025, אירוע שבו נפצע קשה וקטע לעצמו שתי אצבעות, לצד חברו שנפצע. הנער עצור עד תום ההליכים ומועמד לדין בבית המשפט לנוער (בעולם)

משטרת גרמניה, אילוסטרציה (צילום: אתר shutterstock)

רשויות החוק בגרמניה הגישו כתב אישום חמור לבית המשפט לנוער נגד נער בן 15, תושב מחוז אאוגסבורג שבמדינת בוואריה, הנאשם כי תכנן לבצע פיגוע טרור נגד בית כנסת. כך דיווח העיתון "אאוגסבורגר אלגמיינה".

כתב האישום, שגובש על ידי התביעה הכללית במינכן בתום חקירה ממושכת, מייחס לנער עבירות חמורות ובהן הכנה למעשה אלימות חמור המסכן את ביטחון המדינה, החזקה בלתי חוקית של חומרים נפיצים, גרימת פיצוץ חבלני וגרימת חבלה גופנית מסוכנת.

לפי הדיווח, שצוטט גם ב-Ynet, החקירה בעניינו של הנער החלה בסתיו של השנה שעברה, לאחר שאגר לפי החשד כמות גדולה של אמצעים פירוטכניים וחומרי חבלה במטרה להרכיב מטענים קטלניים לפגיעה במוסדות יהודיים.

המזימה נחשפה באופן מעשי לאחר שבסוף חודש אוקטובר 2025 נרשם אירוע פיצוץ, כאשר הנער ניסה להרכיב מטען כדורי מאולתר בביתו. במהלך הרכבת המטען אירעה תאונה והחומר הנפיץ התלקח; כתוצאה מהפיצוץ העז נקטעו שתי אצבעותיו של הנער, ואחד מחבריו שהיה עמו במקום נפצע באורח קל.

בעקבות הפיצוץ והחקירה שנפתחה בעקבותיו, נחשפו חומרי הדרכה וראיות המצביעות על כוונותיו של הנער לפגוע בבית כנסת באזור. כמו כן, הודעות קודמות של הפרקליטות הכללית בגרמניה חשפו כי הנער הביע תמיכה ואהדה מפורשת לארגון הטרור הרצחני המדינה האסלאמית (דאעש). הנער מוחזק כעת במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בעוד סנגורו מנסה להכחיש את הטענות ומדגיש כי חזקת החפות עומדת למרשו עד לתום ההליך המשפטי.

הגשת כתב האישום מגיעה על רקע עליה מדאיגה באירועים ובניסיונות פיגוע נגד הקהילות היהודיות בגרמניה ובאירופה כולה בתקופה האחרונה. גורמי האכיפה והביטחון בגרמניה מתמודדים עם גל הקצנה בקרב צעירים ובני נוער החשופים לתכני שטנה וטרור ברשתות החברתיות, ומשקיעים מאמצים מוגברים באבטחת בתי כנסת, מוסדות חינוך ומרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי המדינה.

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