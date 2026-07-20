עבד א-רחים פקיר, יזם בן 42 ממוצא מרוקאי שניהל עסק קטן להובלות וניקיון, מת בבולוניה שבצפון איטליה במהלך מעצר משטרתי אלים שבו רותק אל הקרקע.

המשטרה המקומית הוזעקה לשכונת פילסטרו בעקבות דיווחים של תושבים על אדם שמתנהג בצורה אגרסיבית ומשחית כלי רכב ברחוב. השוטרים שהגיעו למקום ניסו להרגיעו, אך לאחר מכן השתמשו בתרסיס פלפל ולחצו אותו אל האספלט כדי לאזוק אותו.

​תיעוד וידאו שצולם על ידי אחד התושבים והופץ ברשתות החברתיות מראה את פקיר, שסבל מבעיות לב ומאסתמה, כשהוא שוכב על בטנו ומשווע לעזרה. בסרטון נשמע פקיר כשהוא צועק "עזרה, עזרה, מספיק" בזמן שהשוטרים ממשיכים לשבת עליו וצוותי הרפואה מביטים מהצד. הוא איבד את הכרתו וצוותי הרפואה לא הצליחו להנשים אותו, כאשר השוטרים קשרו את קרסוליו רק לאחר שהפסיק לזוז.

​אחותו של המנוח, חדיג'ה פקיר, תקפה בחריפות את התנהלות כוחות הביטחון ואמרה כי "הם הרגו את אח שלי בדם קר, אני רוצה צדק". היא הוסיפה בבכי כי "אי אפשר למות ככה" וציינה כי "המשטרה צריכה להגן עלינו. אם מישהו סוער, צריך להרגיע אותו... לא להרוג אותו כמו כלב". פקיר התגורר באיטליה מאז שהיה בן חמש ושהה במדינה באופן חוקי.

​התקרית עוררה סערה ציבורית נרחבת ומאות מהגרים ואקטיביסטים מהשמאל הקיצוני יצאו להפגנות רחוב סוערות בבוליניה. המפגינים קראו סיסמאות אנטי-משטרתיות, ירדו על ברכיהם עם אגרופים מורמים והשוו את מותו של פקיר לרצח ג'ורג' פלויד בארצות הברית. ארגוני זכויות אדם ומפלגות האופוזיציה באיטליה דרשו תשובות מיידיות מהרשויות בעקבות המקרה.

​התובעים בבולוניה פתחו בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות המוות, ומפקדת המשטרה המקומית כבר מסרה לידי מערכת המשפט את סרטוני מצלמות הגוף של השוטרים.

ראש עיריית בולוניה מהמרכז-שמאל, מתאו לפורה, הביע תמיכה במוחים. מנגד, ממשלתה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני התייצבה לצד השוטרים וטענה כי הם מילאו את תפקידם לאחר שנקראו לסייע לאזרחים נואשים.