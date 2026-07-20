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ג'ורג פלויד של איטליה

קשה לצפייה: מהגר מרוקאי נחנק למוות על ידי שוטרים שדרכו עליו בזמן מעצר

עבד א-רחים פקיר, יזם בן 42 ממוצא מרוקאי, מת בזמן ששני שוטרים הצמידו אותו בכוח לאספלט בשכונת פילסטרו בבולוניה, איטליה | סרטון ויראלי מראה את פקיר נאבק לנשום וזועק לעזרה לפני שאיבד את הכרתו | מאות מפגינים יצאו לרחובות וקראו סיסמאות נגד המשטרה תוך השוואת המקרה לרצח ג'ורג' פלויד | ממשלת מלוני מגינה על השוטרים בעוד מפלגות האופוזיציה והשמאל דורשות חקירה (חדשות)

רגעי המעצר - והמוות בעקבותיו
רגעי המעצר - והמוות בעקבותיו| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

עבד א-רחים פקיר, יזם בן 42 ממוצא מרוקאי שניהל עסק קטן להובלות וניקיון, מת בבולוניה שבצפון איטליה במהלך מעצר משטרתי אלים שבו רותק אל הקרקע.

המשטרה המקומית הוזעקה לשכונת פילסטרו בעקבות דיווחים של תושבים על אדם שמתנהג בצורה אגרסיבית ומשחית כלי רכב ברחוב. השוטרים שהגיעו למקום ניסו להרגיעו, אך לאחר מכן השתמשו בתרסיס פלפל ולחצו אותו אל האספלט כדי לאזוק אותו.

​תיעוד וידאו שצולם על ידי אחד התושבים והופץ ברשתות החברתיות מראה את פקיר, שסבל מבעיות לב ומאסתמה, כשהוא שוכב על בטנו ומשווע לעזרה. בסרטון נשמע פקיר כשהוא צועק "עזרה, עזרה, מספיק" בזמן שהשוטרים ממשיכים לשבת עליו וצוותי הרפואה מביטים מהצד. הוא איבד את הכרתו וצוותי הרפואה לא הצליחו להנשים אותו, כאשר השוטרים קשרו את קרסוליו רק לאחר שהפסיק לזוז.

​אחותו של המנוח, חדיג'ה פקיר, תקפה בחריפות את התנהלות כוחות הביטחון ואמרה כי "הם הרגו את אח שלי בדם קר, אני רוצה צדק". היא הוסיפה בבכי כי "אי אפשר למות ככה" וציינה כי "המשטרה צריכה להגן עלינו. אם מישהו סוער, צריך להרגיע אותו... לא להרוג אותו כמו כלב". פקיר התגורר באיטליה מאז שהיה בן חמש ושהה במדינה באופן חוקי.

​התקרית עוררה סערה ציבורית נרחבת ומאות מהגרים ואקטיביסטים מהשמאל הקיצוני יצאו להפגנות רחוב סוערות בבוליניה. המפגינים קראו סיסמאות אנטי-משטרתיות, ירדו על ברכיהם עם אגרופים מורמים והשוו את מותו של פקיר לרצח ג'ורג' פלויד בארצות הברית. ארגוני זכויות אדם ומפלגות האופוזיציה באיטליה דרשו תשובות מיידיות מהרשויות בעקבות המקרה.

​התובעים בבולוניה פתחו בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות המוות, ומפקדת המשטרה המקומית כבר מסרה לידי מערכת המשפט את סרטוני מצלמות הגוף של השוטרים.

ראש עיריית בולוניה מהמרכז-שמאל, מתאו לפורה, הביע תמיכה במוחים. מנגד, ממשלתה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני התייצבה לצד השוטרים וטענה כי הם מילאו את תפקידם לאחר שנקראו לסייע לאזרחים נואשים.

איטליהג'ורג' פלוידג'ורג'יה מלוניבולוניה
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