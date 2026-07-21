בצעד שהפתיע את הזירה הפוליטית בהונגריה, דחתה יהודית פולגר, אגדת השחמט היהודייה-הונגרייה, את הצעתו של ראש הממשלה פטר מדיאר להתמנות לנשיאת המדינה. ההחלטה מגיעה לאחר שמדיאר הציע לה לכהן בתפקיד הבכיר ביותר במדינה, כחלק ממהלכיו לשינוי פני ההנהגה ההונגרית.

פולגר, בת 50, נחשבת לאחת השחמטאיות הגדולות בהיסטוריה ולדמות יהודייה בולטת התומכת בישראל. ההצעה שהוצגה לה הייתה אמורה להפוך אותה לנשיאה הראשונה המגיעה מעולם הספורט, ולאחת הדמויות היהודיות הבולטות ביותר שכיהנו בתפקיד.

"איני חשה חזקה דיה"

בהסבר להחלטתה, מסרה פולגר כי היא אינה מרגישה מוכנה לשאת באחריות הכבדה. "איני חשה חזקה דיה לשאת באחריות לאיחודה של אומה המפולגת עמוקות", הבהירה. על פי הנמסר, ההחלטה נבעה בין השאר מנאצות ותגובות קשות שקיבלה ברשתות החברתיות, חלקן בעלות אופי אנטישמי.

ראש הממשלה מדיאר, שהשיג רוב של שני שלישים בפרלמנט בבחירות האחרונות, פועל ללא לאות כדי לנקות את מוקדי הכוח ממקורבי השלטון הקודם של ויקטור אורבן. בין היתר, הנשיא היוצא תמאש שויאוק, ממקורבי אורבן, ביצע תיקון לחוקה שהוביל בסופו של דבר להדחתו.

תגובת ראש הממשלה

מדיאר הגיב בצער ואכזבה להחלטת פולגר. בחשבון הפייסבוק שלו כתב: "היום נפגשתי עם יודית פולגר, אגדה חיה של הונגריה. יודית אמרה שבנסיבות הנוכחיות, היא לא תקבל את המועמדות. אני מצטער, אך אני מכיר בכבוד את החלטתה".

ראש הממשלה הוסיף והודה לה על שלקחה את ההזמנה ברצינות, ועל פתיחותה ודיבורה הישיר. "אני מצטער אם שגיאות התקשורת שנגרמו עקב שמחתי והתלהבותי הנובעת מאמון ללא תנאי שלי תרמו למצב ולהחלטתה. אני נושא באחריות הבלעדית לטעויות", ציין מדיאר.

בדברים שפרסם קודם לכן, הדגיש מדיאר כי פולגר היא הדמות המאחדת לה זקוקה הונגריה בימים אלו. "מוסד נשיאות הרפובליקה אינו מקצוע, אלא השירות הציבורי הגבוה ביותר", מסר. "יהודית פולגר היא אישיות שכל העם ההונגרי יוכל להיות גאה בה".

כעת, לאחר הסירוב, צפוי מדיאר לחפש מועמד חלופי לתפקיד הנשיאות, בעוד הממשלה החדשה ממשיכה במהלכיה לשינוי פני ההנהגה ההונגרית לאחר 16 שנות שלטונו של ויקטור אורבן.