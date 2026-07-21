אנדי בורנהאם נכנס לתפקידו כראש ממשלת בריטניה השביעי בתוך עשור בלבד, ויומו הראשון בתפקיד סיפק סדר יום יוצא דופן שנועד להעביר מסר ברור לציבור.

הבוקר של בורנהאם נפתח במקלט לחסרי בית במרכז לונדון, שם פשט את החליפה, קיצץ פטריות וסייע בהכנת ארוחת הבוקר לצידם של מתנדבים.

כעבור מספר שעות בלבד כבר עטה על עצמו חליפה וענב עניבה, והגיע לארמון באקינגהאם כדי ללחוץ את ידו של המלך צ'ארלס השלישי ולקבל ממנו את המנדט הרשמי להרכבת הממשלה.

מייד לאחר מכן התייצב ברנהאם מחוץ למעונו החדש ברחוב דאונינג 10, ובצעד יוצא דופן דיבר ללא פתקים וללא הדוכן המסורתי. הוא התחייב "להציב את הדאגה לאנשים בלב כל מה שאני עושה" והגדיר את חילופי השלטון כ-"רגע של שובר שוויון".

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בדבריו פנה ישירות לאזרחים ואמר: "אני יודע שלאנשים בבית נמאס מהפוליטיקה. אני שומע אתכם, ואני רוצה להיות כן איתכם: לא היינו מספיק טובים, ואנחנו צריכים להיות טובים יותר. אנחנו נהיה.". הוא הבטיח לפעול מהר כדי "לתת לאנשים קצת אוויר לנשימה עכשיו".

במרכז סדר היום שלו העמיד בורנהאם את המאבק בתופעת חסרי הבית, נושא הקרוב לליבו שלו תרם בעבר 15% משכרו. כשנשאל על האתגרים בתחום נזכר בתקופתו כראש עיריית מנצ'סטר ואמר: "הפעלנו תוכנית מדי לילה, 600 מיטות, שנקראה 'מיטה בכל לילה', ומימנו אותה בדרכים שונות. אבל היינו המקום היחיד שעשה זאת, ולא תוכל להוריד את המספרים אם אתה המקום היחיד.". הוא הוסיף כי "אז זה לימד אותי שהדרך היחידה היא לעשות זאת ביחד".

במקביל לאירועי היום העמוסים, בורנהאם כבר החל בהרכבת ממשלתו כשהוא מדיח את שרת האוצר רייצ'ל ריבס וממנה במקומה את ג'ון הילי, לצד מינויו של אד מיליבנד לשר החוץ. ראש הממשלה היוצא, קיר סטארמר, נפרד במילים "עבודתי הושלמה" וציין כי הוא עוזב "בחיוך וברוח טובה".

את היום חתמה שיחת טלפון בין בורנהאם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבה בירך אותו על הנחיית טורניר המונדיאל ואף הזמין אותו לביקור. טראמפ מצידו מיהר לטעון ברשת החברתית כי תושבי אברדין "רוקדים ברחובות מכיוון שראש הממשלה החדש, אנדי בורנהאם, הצהיר שהוא יפתח, עד הסוף, את נפט הים הצפוני - לא יסולא בפז!".