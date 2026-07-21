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המלחמה עם איראן: ברנאהם רק נכנס לדאונינג 10 - טראמפ טמן לו מוקש ראשון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב דרישה חד משמעית מראש הממשלה החדש בנוגע למלחמה עם איראן, והביך את המנהיג הבריטי כבר ביום הראשון לתפקידו | ברנאהם ייאלץ להתמודד עם הלחץ הכבד מצד נשיא ארה"ב (חדשות)

(צילום: שאטרסטוק, הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית מפעיל לחץ כבד על ראש ממשלת בריטניה הנכנס אנדי בורנהאם כדי לאפשר לצבא האמריקני להמשיך להשתמש בבסיסים הבריטיים, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי.

הלחץ מתמקד בבסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד ובאי דיאגו גרסיה, זאת על רקע הרחבת הפעילות הצבאית האמריקנית נגד .

​הדרישה האמריקנית מציבה את בורנהאם בפני המבחן המדיני והביטחוני המשמעותי הראשון של כהונתו, עוד בטרם הספיק להיכנס באופן מלא לתפקידו.

דחיית הבקשה של הממשל בוושינגטון עלולה להוביל למתיחות חריפה בין המדינות ולפגוע ביחסים האישיים בין המנהיגים כבר בראשית הדרך.

​הרקע לדרישה הוא המתיחות הקודמת שנוצרה בין טראמפ לבין ראש הממשלה הבריטי הקודם קיר סטארמר. סטארמר עורר את זעמו של הנשיא האמריקני לאחר שהתעכב במתן אישור למפציצים כבדים להמריא מבסיס דיאגו גרסיה לצורך תקיפת יעדים בשטחה של איראן בשל חששות משפטיים.

​טראמפ התייחס בעבר לעמדת לונדון ואמר כי "לקח להם הרבה יותר מדי זמן. זה כנראה מעולם לא קרה בין המדינות שלנו בעבר. נראה שהוא דאג מהחוקיות". הנשיא האמריקני הבהיר כי השימוש בבסיסים הללו חיוני כדי לסכל איומים ביטחוניים ולהבטיח את הצלחת המבצעים הצבאיים.

​כעת נדרש ראש הממשלה החדש לקבל הכרעה מהירה בנוגע להצבת הכוחות והמטוסים האמריקניים בשטח בריטי ובטריטוריות שמעבר לים. החלטתו של בורנהאם תגדיר את אופי השותפות הביטחונית בין המדינות במהלך המערכה הנוכחית במזרח התיכון.

איראןדונלד טראמפאנדי בורנהאם

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