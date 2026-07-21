נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מפעיל לחץ כבד על ראש ממשלת בריטניה הנכנס אנדי בורנהאם כדי לאפשר לצבא האמריקני להמשיך להשתמש בבסיסים הבריטיים, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי.

הלחץ מתמקד בבסיס חיל האוויר המלכותי בפיירפורד ובאי דיאגו גרסיה, זאת על רקע הרחבת הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן.

​הדרישה האמריקנית מציבה את בורנהאם בפני המבחן המדיני והביטחוני המשמעותי הראשון של כהונתו, עוד בטרם הספיק להיכנס באופן מלא לתפקידו.

דחיית הבקשה של הממשל בוושינגטון עלולה להוביל למתיחות חריפה בין המדינות ולפגוע ביחסים האישיים בין המנהיגים כבר בראשית הדרך.

​הרקע לדרישה הוא המתיחות הקודמת שנוצרה בין טראמפ לבין ראש הממשלה הבריטי הקודם קיר סטארמר. סטארמר עורר את זעמו של הנשיא האמריקני לאחר שהתעכב במתן אישור למפציצים כבדים להמריא מבסיס דיאגו גרסיה לצורך תקיפת יעדים בשטחה של איראן בשל חששות משפטיים.

​טראמפ התייחס בעבר לעמדת לונדון ואמר כי "לקח להם הרבה יותר מדי זמן. זה כנראה מעולם לא קרה בין המדינות שלנו בעבר. נראה שהוא דאג מהחוקיות". הנשיא האמריקני הבהיר כי השימוש בבסיסים הללו חיוני כדי לסכל איומים ביטחוניים ולהבטיח את הצלחת המבצעים הצבאיים.

​כעת נדרש ראש הממשלה החדש לקבל הכרעה מהירה בנוגע להצבת הכוחות והמטוסים האמריקניים בשטח בריטי ובטריטוריות שמעבר לים. החלטתו של בורנהאם תגדיר את אופי השותפות הביטחונית בין המדינות במהלך המערכה הנוכחית במזרח התיכון.