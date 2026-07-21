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טראמפ באיום דרמטי

"אנחנו הולכים לחסל את הר הפיקקס, תגידו לאיראנים להיות מוכנים" | ההר הסודי של איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום כי הוא בהחלט מתכנן לתקוף את הר המכוש באיראן, החשוד כמתקן גרעיני סודי של איראן אליו מעולם לא נכנסו פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית | מהו הר המכוש, או 'הר הפיקקס' שכולם מדברים עליו בימים האחרונים? (חדשות) 

(צילום: אילוסטרציה, AI)

נשיא ארצות הברית שיגר היום (שלישי) אזהרה דרמטית לעבר טהרן והתחייב לפגוע באתר הגרעין המבוצר הידוע כ"הר המכוש".

הנשיא הבהיר כי הממשל עוקב מקרוב אחר ההתפתחויות במקום וציין כי "אנחנו הולכים להשמיד את הר המכוש. תגידו לאיראנים להיות מוכנים".

בנוגע למצב התפעולי של האתר, טראמפ הוסיף כי "אנחנו לא רואים שם פעילות. המצב הגרעיני שלהם לא טוב. כל פעם שאנחנו שומעים על זה, אנחנו מפוצצים את זה. אז הם לא אוהבים לדבר על זה. אבל אנחנו כנראה ניתן להר המכוש מכה די בקרוב".

ב'רויטרס' ביצעו סקירה מקיפה של האתר הסודי. מניתוח תצלומי לוויין של מכון מחקר אמריקאי עולה כי המתקן אינו פעיל עדיין, אך עבודות הבנייה בו נמשכות. מומחים מציינים כי עומקו של המתקן מקשה על פגיעה באמצעות פצצות חודרות בונקרים, ומעריכים כי המתקן מתאים יותר לתקיפה של כוחות קרקעיים או לפעולות חבלה ממוקדות.

במכון המחקר ISIS ציינו כי "אם תתחיל לבנות מחדש את יכולת ייצור הצנטריפוגות שלה, היא עשויה לתכנן התקנה של מתקן הרכבה קטן יותר בהר המכוש שיוכל לשרת תוכנית נשק גרעיני". סם ליר, חוקר במכון למחקרי מדיניות חוץ, הוסיף כי חיזוק כניסות המנהרות נועד לסבך תקיפות אוויריות.

מנהל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, התייחס בעבר לכוונותיה של טהרן באתר וציין כי "זה היה חלק מהכוונה השיטתית למדי שלהם להציב את המתקנים הרגישים ביותר שלהם מתחת לאדמה". דברים אלו נאמרו לאחר שאיראן הודיעה על כוונתה להעביר את הפעילות אל מתחת לפני השטח.

הקמת המתקן החלה בשנת 2020 בעקבות אירוע חבלה שגרם לנזק כבד במתקן בנתנז. האתר ממוקם כ-220 קילומטרים מדרום לטהרן ובמרחק של כ-2 קילומטרים בלבד ממתקן נתנז, כאשר מנהרותיו נחצבו לעומק של לפחות 100 מטרים מתחת להר שנישא לגובה של כ-1,600 מטרים מעל פני הים.

ההערכות בישראל הן כי איראן מחזיקה באתר הסודי צנטריפוגות, ואולי אפילו חלקים מהאורניום המועשר מאוד שלה.

המשמעות היא שייתכן שאיראן המשיכה להעשיר גרעין במשך כל תקופת המלחמה, מאחורי גבה של ארה"ב ובזמן שהיא מנהלת משא ומתן עם שליחי טראמפ.

איראןדונלד טראמפהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומיתתוכנית הגרעין האיראניתהר המכוש

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