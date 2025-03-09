במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)
באופן חריג, קטאר דורשת להטיל פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על כל מתקני הגרעין של ישראל וקוראת לצרף את ישראל לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני | בנוסף, בדוחא מגנים את הפעולות בישראל נגד מוסדות האו"ם ברצועת עזה וסילוק אונר"א (בעולם)