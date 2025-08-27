בשבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי בעקבות איום מאיראן, כך דווח הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בנושא.

על פי הדיווח, מסוף חודש יוני קיבל גרוסי הגנה ביטחונית מיחידת "קוברה" האוסטרית. יחידה זו מתמחה בהתמודדות עם האיומים החמורים ביותר ומגינה על אישי ציבור בכירים, כולל הקנצלר האוסטרי. במקרים של איומים קונקרטיים, היחידה פורסת שוטרים חמושים ברובי מקלע ורכבים חסיני כדורים.

על פי גורמים הקרובים אליו, גרוסי אמר בימים האחרונים שההגנה הקבועה שינתה לחלוטין את שגרת חייו, ושהוא הוזהר לקחת את האיום ב"רצינות מרבית".

גורם נוסף אמר כי הרשויות האוסטריות פעלו על בסיס מידע מודיעיני המתאר איום ספציפי על גרוסי מצד אנשים הקשורים לאיראן. גורם אחר אישר שהאיום נחשב כמגיע מאיראן ונתפס ברצינות. דובר הסוכנות פרדריק דאהל אישר את מתן ההגנה אך סירב לפרט את מקור האיום.

הרקע לאיומים נגד גרוסי נעוץ בהאשמות האיראניות בעקבות המלחמה עם ישראל. איראן האשימה את ראש הסוכנות בסיוע להצתת המלחמה, בטענה שהדוחות שלו על התוכנית הגרעינית האיראנית היו מוטים והפיצו חששות חסרי בסיס. בכירים איראניים קראו להעמידו למשפט ולהדיחו מתפקידו.

בתוך כך, גרוסי ציין בריאיון לרשת פוקס ניוז כי משלחת ראשונה של פקחי הסוכנות נכנסה לאיראן מאז המלחמה עם ישראל. לדבריו, סבא"א קיימה דיונים קשים עם איראן מאז המלחמה עם ישראל, בניסיון להכניס פקחי גרעין, וכעת הצוות הראשון של הסוכנות הבינלאומית נמצא ברפובליקה האסלאמית מאז סיום הלחימה.