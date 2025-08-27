כיכר השבת
ע"י היחידה העילית האוסטרית

בעקבות איומים מאיראן: תוגברה האבטחה סביב ראש סבא"א רפאל גרוסי

במהלך השבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בעקבות איום מאיראן | לפי הדיווח, יחידת העילית של שירותי הביטחון האוסטריים שומרת על ראש הסוכנות שממוקמת בווינה, לאחר שסוכנות המודיעין במדינה קיבלה מידע על איום כלפיו (בעולם)

מנכ"ל סבא"א גרוסי (צילום: shutterstock)

בשבועות האחרונים תוגברה האבטחה סביב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי בעקבות איום מ, כך דווח הלילה (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים המעורים בנושא.

על פי הדיווח, מסוף חודש יוני קיבל גרוסי הגנה ביטחונית מיחידת "קוברה" האוסטרית. יחידה זו מתמחה בהתמודדות עם האיומים החמורים ביותר ומגינה על אישי ציבור בכירים, כולל הקנצלר האוסטרי. במקרים של איומים קונקרטיים, היחידה פורסת שוטרים חמושים ברובי מקלע ורכבים חסיני כדורים.

על פי גורמים הקרובים אליו, גרוסי אמר בימים האחרונים שההגנה הקבועה שינתה לחלוטין את שגרת חייו, ושהוא הוזהר לקחת את האיום ב"רצינות מרבית".

גורם נוסף אמר כי הרשויות האוסטריות פעלו על בסיס מידע מודיעיני המתאר איום ספציפי על גרוסי מצד אנשים הקשורים לאיראן. גורם אחר אישר שהאיום נחשב כמגיע מאיראן ונתפס ברצינות. דובר הסוכנות פרדריק דאהל אישר את מתן ההגנה אך סירב לפרט את מקור האיום.

הרקע לאיומים נגד גרוסי נעוץ בהאשמות האיראניות בעקבות המלחמה עם ישראל. איראן האשימה את ראש הסוכנות בסיוע להצתת המלחמה, בטענה שהדוחות שלו על התוכנית הגרעינית האיראנית היו מוטים והפיצו חששות חסרי בסיס. בכירים איראניים קראו להעמידו למשפט ולהדיחו מתפקידו. 

בתוך כך, גרוסי ציין בריאיון לרשת פוקס ניוז כי משלחת ראשונה של פקחי הסוכנות נכנסה לאיראן מאז המלחמה עם ישראל. לדבריו, סבא"א קיימה דיונים קשים עם איראן מאז המלחמה עם ישראל, בניסיון להכניס פקחי גרעין, וכעת הצוות הראשון של הסוכנות הבינלאומית נמצא ברפובליקה האסלאמית מאז סיום הלחימה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר