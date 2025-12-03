כיכר השבת
הצליח ליצור קשר

​נס באוסטרליה: נער נפל מצוק בגובה 50 מטר - וניצל בזכות האיירפודס

נס של ממש התרחש באוסטרליה כאשר נער צעיר נפל מגובה, שבר את הטלפון הנייד שלו - וניצל בזכות אוזניות האיירפודס שמכילות רכיב GPS (בעולם)

חילוץ, אילוסטרציה (צילום: השריף של מחוז טולר)

מקרה חילוץ דרמטי התרחש ביום ראשון האחרון במערב אוסטרליה, כאשר נער שטייל באזור נורת' ברנט שרד נפילה מגובה של כחמישים מטרים. בזכות מכשיר האיירפודס שלו, הנער הצליח להזעיק עזרה על אף הנפילה הקשה.

​הנער, ששמו לא פורסם, נפל מהפסגה בזמן שטייל רגלית באזור. בעוד שהטלפון הנייד שלו לא שרד את הנפילה, הנער נשאר בהכרה. המכשיר שהציל את חייו היו אוזניות האיירפודס שלו. באמצעות יכולות המיקום של האוזניות (CPS/GPS), הוא הצליח ליצור קשר עם אמו וליידע אותה על התאונה.

​מיד עם קבלת השיחה, שירותי החירום הפעילו תהליך טריאנגולציה כדי לאתר את מיקומו המדויק של הנער. הוא אותר באזור קשה מאוד לגישה, מה שהצריך הפניית מסוק של מפעיל שירותי חירום ואמבולנס אווירי. צוות החילוץ הצליח להגיע לנער הפצוע ולחלץ אותו מהמקום.

​הנער ספג פציעות בראשו, בחזהו, בצווארו ובאגן, והוא הועבר לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו, מצבו מוגדר כיציב.

האמא המרוגשת הגיבה להצלת בנה: "זה פשוט נס", היא אמרה. "בלי האוזניות האלה אולי הבן שלי לא היה איתנו היום".

