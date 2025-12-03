בעיצומה של סופת שלגים איזה פחד: נהג המשאית נתקע בין שמיים לארץ - כך נראה חילוצו ברגע האחרון נהג שנסע עם משאיתו במערב וירג'יניה בעיצומה של סופת שלגים החליק עם משאיתו, פרץ את הגדר ונתלה בין שמיים לארץ | כוחות הכיבוי הצליחו להצילו בעזרת רתמה ממות בטוח | צפו בתיעוד (בעולם)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 09:49