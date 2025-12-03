כיכר השבת
בעיצומה של סופת שלגים

איזה פחד: נהג המשאית נתקע בין שמיים לארץ - כך נראה חילוצו ברגע האחרון

נהג שנסע עם משאיתו במערב וירג'יניה בעיצומה של סופת שלגים החליק עם משאיתו, פרץ את הגדר ונתלה בין שמיים לארץ | כוחות הכיבוי הצליחו להצילו בעזרת רתמה ממות בטוח | צפו בתיעוד (בעולם) 

התיעוד כפי שפורסם ברשתות החברתיות (צילום: לפי סעיף 27א)

נהג משאית במערב וירג'יניה נתקע עם משאיתו בין שמיים לארץ, כוחות החילוץ פתחו במבצע מורכב והצליחו להצילו.

האירוע התרחש אתמול כאשר סופת שלגים הכתה באזור ויצרה קרח מסוכן על הגשר עליו נסעה המשאית.

בשלב מסוים, הנהג ככל הנראה החליק עם משאיתו ופרץ את הגדר הצידית, כאשר תא הנהג נתלה בין שמיים לארץ מעל לגשר בגובה עצום.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים כוחות הכיבוי מוציאים את הנהג מתא המשאית כשהוא קשור לרתמת אבטחה ומעלים אותו בחזרה למקום מבטחים.

לפי הדיווחים, הנהג לא נפצע ולא הוזקק לטיפול רפואי. צפו בתיעוד המפחיד.

