התיעוד כפי שפורסם ברשתות החברתיות (צילום: לפי סעיף 27א)
נהג משאית במערב וירג'יניה נתקע עם משאיתו בין שמיים לארץ, כוחות החילוץ פתחו במבצע מורכב והצליחו להצילו.
האירוע התרחש אתמול כאשר סופת שלגים הכתה באזור ויצרה קרח מסוכן על הגשר עליו נסעה המשאית.
בשלב מסוים, הנהג ככל הנראה החליק עם משאיתו ופרץ את הגדר הצידית, כאשר תא הנהג נתלה בין שמיים לארץ מעל לגשר בגובה עצום.
בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים כוחות הכיבוי מוציאים את הנהג מתא המשאית כשהוא קשור לרתמת אבטחה ומעלים אותו בחזרה למקום מבטחים.
לפי הדיווחים, הנהג לא נפצע ולא הוזקק לטיפול רפואי. צפו בתיעוד המפחיד.
