הגשר קורס בקונגו ( צילום: רשתות חברתיות )

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חוותה השבוע אירוע מביך שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, לאחר שגשר חדש שהוקם במדינה קרס לחלוטין ברגע ההשקה הרשמי.

הקריסה הדרמטית התרחשה כאשר קהל עלה על הגשר מיד לאחר ההשקה, וקטעי וידאו שצולמו בזמן אמת הראו כיצד המבנה נשבר תחת משקלם של הנוכחים, והבכירים שהיו עליו נפלו אל הנהר שמתחת.

קריסת הגשר הראשונה בקונגו בהשתתפות הנשיא ( צילום: רשתות חברתיות )

עלות בניית הגשר, שהפך לכישלון מיידי, מוערכת בכ-2.2 מיליון דולר, הון שנראה כלא מוצדק לאור התמוטטות המיידית של המבנה. האירוע מקבל נופך פוליטי טעון: לפי הדיווחים, החברה שביצעה את הבנייה משויכת לנשיא קונגו, פליקס צ'יסקדי, ובראשה עומד אחד מבני משפחתו.

חשוב לציין כי מדובר בתקרית שאינה תקדימית בקונגו. תועד מקרה דומה בשנת 2022, כאשר גשר קטן יותר קרס במהלך טקס הפתיחה שלו בקינשאסה, אירוע שתועד ברשתות תחת הכותרת "גשר קונגו: הכישלון הראשון". סתמן שכבר אז ידעו שהתמוטטות גשרים חדשים היא עניין של זמן.