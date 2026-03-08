יירוטי לייזר במהלך המלחמה? תיעוד שהופץ שיגע את הרשת

התיעוד שיוחס ליירוט של מערכת 'אור איתן' בגבול לבנון - צילום: מתוך רשתות חברתיות התיעוד שיוחס ליירוט של מערכת 'אור איתן' בגבול לבנון | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 התיעוד שיוחס ליירוט של מערכת 'אור איתן' בגבול לבנון ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בשבוע שעבר, כשארגון הטרור חיזבאללה הצטרף למערכה ושיגר לראשונה כטב"מים לעבר ישראל, פורסם באתרים רבים תיעוד שתואר כ"יירוט ראשון במלחמה של מערכת "אור איתן"".

בתיעוד נראים מספר מטחים קצרים ומהירים שמתפוצצים בשמיים. למרות הפרסום הרחב שקיבל, דובר צה"ל אישר לאתר 'גיקטיים' כי הסרטון המדובר לא מתעד את מערכת "אור איתן" בפעולה. המערכת שמתבססת על קרן לייזר עובדת באמצעות מיקוד אנרגיה בעוצמה רבה על המטרה לאורך זמן. הטמפרטורה הקיצונית גורמת למטרה להתפרק או להתפוצץ בזמן מעוף, בגובה רב ולפני שתתקרב ליעדה. כלומר, מדובר בחימום ממוקד אשר גורם לחלקים במטרה להתפרק לגורמים ולהתרסק. למרות שהמערכת אכן נמסרה לצה"ל בסוף חודש דצמבר לאחר שהפיתוח שלה הושלם בחודש ספטמבר, והיא נחשבת כבר מבצעית, לפחות במקרה הזה לא מדובר ביירוט שבוצע על ידה.

הדגמה של המערכת בפעולה - צילום: משרד הבטחון הדגמה של המערכת בפעולה | צילום: צילום: משרד הבטחון 10 10 0:00 / 1:53 הדגמה של המערכת בפעולה ( צילום: משרד הבטחון )

מומחים מסבירים כי על פי ההערכות, גם במקרה של יירוט, בקושי צפויה להיראות קרן הלייזר עצמה. בסרטונים שפרסם משרד הבטחון ניתן לראות את המטרה פשוט מתלקחת או מתפרקת באוויר אחרי כמה שניות. לפעמים רואים הבזק קטן או עשן מהמטרה.

אז מה באמת החלק שלוקחת המערכת ביירוט האיומים מעבר לגבול? קשה לדעת. לעת עתה לא פורסמה הודעה רשמית של משרד הבטחון בנושא. בכל מקרה, התיעוד הספציפי היחיד שיוחס למערכת מתחילת המלחמה היה ככל הנראה שגוי.