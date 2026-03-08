כיכר השבת
טהרן בוערת: עשרות בונקרים של הבסיג' ומשמרות המהפכה הופצצו | צפו

צה״ל השלים גלי תקיפות נוספים בטהרן: הותקפה מפקדת החלל והלווינות של משמרות המהפכה ו-50 בונקרים שאחסנו תחמושת (שאגת הארי)

(צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים מספר גלי תקיפות נוספים לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. כך מסר היום (ראשון) בשעת צהרים דובר צה"ל.

מדובר בגלי תקיפות נוספים של צה"ל בטהרן. במסגרת הגלים הללו הותקפה בין היתר "מפקדת החלל והלווינות" של משטר הטרור האיראני - ששימשה כמרכז קליטה, שידור וחקר של ארגון החלל האיראני השייך לכוחות המשטר.

המרכז כלל את מבנה השליטה וההפעלה של לווין ״ח׳יאם״, ששוגר באוגוסט 2022 ושימש את משמרות המהפכה לקידום פעולות טרור ומעקב אחר מדינת ישראל ומדינות האזור.

בנוסף, צה"ל תקף עשרות תשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני ובהן: כ-50 בונקרים שאחסנו תחמושת בתוך אחד מבסיסי כוחות ביטחון הפנים, בסיס של כוחות יחידת הבסיג', מפקדות של כוחות ביטחון הפנים, מתחם השייך לכוחות היבשה של משמרות המהפכה ועוד.

"כוחות ביטחון הפנים והבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, והובילו במשך שנים פעולות טרור. הכוחות מהווים זרוע מרכזית בדיכוי האוכלוסייה האזרחית ב ואחראים להפעלת אלימות אכזרית ושיטתית כלפיה", נמסר מדובר צה"ל.

"התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".

1
השמאל אף פעם לא היה עושה את זה לעם ישראל ישתבח שמו לעד דרך שליחו בנימין נתניהו
משה

