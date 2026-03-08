האירוע, שהחל כעצרת זיכרון לחמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי הפך לזירת מתיחות בין כ-400 תומכי המשטר ל-400 מתנגדיו. בעוד שהמשטרה פרסה יחידות פרשים משלה כדי לשמור על הסדר, המוקד המרכזי של הביקורת הציבורית הופנה כלפי קבוצת מפגינים חסרי אחריות, המזוהים עם הצד הפרו-איראני, שהגיעו רכובים על סוסים למרכז העיר.

בתיעודים מהשטח נראים אותם רוכבים כשהם רודפים אחרי מפגיני נגד, פעולה שעוררה זעם רב בקרב הציבור והעוברים ושבים. בשיחה שתועדה בין אזרח זועם לשוטר במקום, נשאל איש החוק מדוע המשטרה מאפשרת להתנהגות מסוכנת כזו להתרחש.

השוטר השיב בתגובה : "האם עלי למשוך אותו למטה מהסוס?". האזרח השיב לו בביקורת חריפה: "אם היה לו דגל בריטניה, היית עושה זאת".

בעוד שתומכי המשטר רכבו על סוסים והחזיקו שלטים בהם נכתב "אי אפשר להרוג אידיאולוגיה", מולם ניצבו מאות מפגיני נגד שחגגו את מות המנהיג. אלו רקדו לצלילי מוזיקה רועשת, שרפו תמונות של חמינאי והניפו את דגלי איראן מתקופת שלפני המהפכה לצד תמונות של דונלד טראמפ.

למרות התיעודים על המרדפים באמצעות סוסים והתנהגותם חסרת האחריות של חלק מהמפגינים, משטרת מנצ'סטר (GMP) סיכמה את האירוע ככזה שהסתיים ללא מעצרים וללא פציעות משמעותיות. המשטרה הגדירה את האירועים כ"מספר קטן של תקריות מבודדות" וציינה כי שני המחנות התפזרו בסופו של דבר בבטחה בהתאם להוראות השוטרים.