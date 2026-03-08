כיכר השבת
סערה במנצ'סטר: מפגינים רכובים על סוסים רדפו אחרי מתנגדי המשטר האיראני

תיעודים מטרידים מהעימותים במנצ'סטר מעוררים זעם בבריטניה: מפגינים המזוהים עם המשטר האיראני הגיעו רכובים על סוסים לעצרת הזיכרון לעלי חמינאי, ועל פי הדיווחים השתמשו בהם כדי לרדוף אחרי מפגיני הנגד (חדשות בעולם)

אוהדי משטר האייתולות רכובים על סוסים
אוהדי משטר האייתולות רכובים על סוסים| צילום: צילום: רשתות חברתיות
אוהדי משטר האייתולות רכובים על סוסים (צילום: רשתות חברתיות )

האירוע, שהחל כעצרת זיכרון לחמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי הפך לזירת מתיחות בין כ-400 תומכי המשטר ל-400 מתנגדיו. בעוד ש פרסה יחידות פרשים משלה כדי לשמור על הסדר, המוקד המרכזי של הביקורת הציבורית הופנה כלפי קבוצת מפגינים חסרי אחריות, המזוהים עם הצד הפרו-איראני, שהגיעו רכובים על סוסים למרכז העיר.

בתיעודים מהשטח נראים אותם רוכבים כשהם רודפים אחרי מפגיני נגד, פעולה שעוררה זעם רב בקרב הציבור והעוברים ושבים. בשיחה שתועדה בין אזרח זועם לשוטר במקום, נשאל איש החוק מדוע המשטרה מאפשרת להתנהגות מסוכנת כזו להתרחש.

השוטר השיב בתגובה : "האם עלי למשוך אותו למטה מהסוס?". האזרח השיב לו בביקורת חריפה: "אם היה לו דגל בריטניה, היית עושה זאת".

בעוד שתומכי המשטר רכבו על סוסים והחזיקו שלטים בהם נכתב "אי אפשר להרוג אידיאולוגיה", מולם ניצבו מאות מפגיני נגד שחגגו את מות המנהיג. אלו רקדו לצלילי מוזיקה רועשת, שרפו תמונות של חמינאי והניפו את דגלי מתקופת שלפני המהפכה לצד תמונות של דונלד טראמפ.

למרות התיעודים על המרדפים באמצעות סוסים והתנהגותם חסרת האחריות של חלק מהמפגינים, משטרת מנצ'סטר (GMP) סיכמה את האירוע ככזה שהסתיים ללא מעצרים וללא פציעות משמעותיות. המשטרה הגדירה את האירועים כ"מספר קטן של תקריות מבודדות" וציינה כי שני המחנות התפזרו בסופו של דבר בבטחה בהתאם להוראות השוטרים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אירופה אירופה 😄😄 מערב נהפך למזרח על מלא
אלי

