כיכר השבת
עבריין סדרתי

צפו: נהג כשהוא רעול פנים על אופנוע - השוטרים נדהמו כשזיהו אותו

שוטרים הבחינו בנהג אופנוע כשהוא רעול פנים וללא קסדה ועצרו אותו לבדיקה | במהלך הבדיקה התברר כי אין לנהג רישיון נהיגה מתאים לסוג האופנוע, וכי הנהג פסול לנהיגה ביודעין ע"י בית משפט (בארץ)

תיעוד מהמעצר
תיעוד מהמעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה
תיעוד מהמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות מבצעית נגד עבירות תנועה מסכנות חיים בכביש 6, שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א נגב) הבחינו בנהג אופנוע כשהוא רעול פנים וללא קסדה ועצרו אותו לבדיקה.

במהלך הבדיקה התברר כי אין לנהג רישיון נהיגה מתאים לסוג האופנוע, וכי הנהג פסול לנהיגה ביודעין ע"י בית משפט ונתפס בפעם השלישית.

על פי המשטרה, החשוד, בן 24 תושב רהט, נעצר והובא לחקירה במשרדי היחידה המרכזית ב, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ובהם בית. האופנוע הושבת.

