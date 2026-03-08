עבריין סדרתי צפו: נהג כשהוא רעול פנים על אופנוע - השוטרים נדהמו כשזיהו אותו שוטרים הבחינו בנהג אופנוע כשהוא רעול פנים וללא קסדה ועצרו אותו לבדיקה | במהלך הבדיקה התברר כי אין לנהג רישיון נהיגה מתאים לסוג האופנוע, וכי הנהג פסול לנהיגה ביודעין ע"י בית משפט (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 13:40