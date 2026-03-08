כיכר השבת
בעיצומה של הלחמה

שני קטינים נעצרו בחשד לגרימת נזק למקלט ציבורי | צפו בנזק שחוללו

​המשטרה עצרה שני קטינים, בני 16 ו-17 מירושלים, בחשד לגרימת היזק לרכוש בנסיבות מחמירות במקלט ציבורי וחסימת הגישה אל המקלט - בעיצומה של המלחמה | תיעוד הנזק (משטרה)

הנזק למקלט
הנזק למקלט| צילום: צילום: דוברות המשטרה
הנזק למקלט (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מהירה של שוטרי תחנת מוריה, נעצרו לחקירה שני קטינים תושבי העיר , בני 16 ו-17, בחשד למעורבות באירוע ונדליזם וגרימת נזק כבד במקלט בשכונת קטמון בעיר, תוך חסימת הגישה אליו, המשמש כמרחב מוגן עבור תושבי הבניינים הסמוכים.

​עם קבלת הדיווח על הנזק, פתחה המשטרה בחקירה וביצעה מגוון פעולות מבצעיות וחקירתיות לאיתור המעורבים. בתוך זמן קצר, הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהות החשודים ולעצור אותם.

​מחקירה ראשונית עולה כי למקום נגרם נזק משמעותי הפוגע בכשירות המקלט ובגישה אליו ובכך נפגעת היכולת של התושבים להשתמש בו בעת חירום.

שני החשודים, שאחד מהם אף הביע חרטה על מעשיו, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ושוחררו בתנאים מגבילים.

במשטרה אומרים כי "דווקא תחת איום הטילים, נחשפנו לאירוע חריג מאוד בו נפגעת גישה למרחב מוגן שאמור לשמש מס' רב של אזרחים, שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לגלות אפס סובלנות כלפי כל גילוי של ונדליזם או פגיעה בתשתיות חירום, ויפעלו למצות את הדין עם המעורבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר