בפעילות מהירה של שוטרי תחנת מוריה, נעצרו לחקירה שני קטינים תושבי העיר ירושלים, בני 16 ו-17, בחשד למעורבות באירוע ונדליזם וגרימת נזק כבד במקלט בשכונת קטמון בעיר, תוך חסימת הגישה אליו, המשמש כמרחב מוגן עבור תושבי הבניינים הסמוכים.

​עם קבלת הדיווח על הנזק, פתחה המשטרה בחקירה וביצעה מגוון פעולות מבצעיות וחקירתיות לאיתור המעורבים. בתוך זמן קצר, הצליחו השוטרים להתחקות אחר זהות החשודים ולעצור אותם.

​מחקירה ראשונית עולה כי למקום נגרם נזק משמעותי הפוגע בכשירות המקלט ובגישה אליו ובכך נפגעת היכולת של התושבים להשתמש בו בעת חירום.

שני החשודים, שאחד מהם אף הביע חרטה על מעשיו, הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ושוחררו בתנאים מגבילים.

במשטרה אומרים כי "דווקא תחת איום הטילים, נחשפנו לאירוע חריג מאוד בו נפגעת גישה למרחב מוגן שאמור לשמש מס' רב של אזרחים, שוטרי מחוז ירושלים ימשיכו לגלות אפס סובלנות כלפי כל גילוי של ונדליזם או פגיעה בתשתיות חירום, ויפעלו למצות את הדין עם המעורבים".