מיכלי הנפט באיראן בוערים (צילום: לפי סעיף 27א)
אזרחים באיראן תיעדו הבוקר (ראשון) את מיכלי הנפט שעדיין בוערים בטהרן לאחר התקיפה הדרמטית של מטוסי קרב ישראלים אמש.
דובר צה"ל אישר הלילה כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אמ״ץ, תקף מספר מאגרי אחסון דלק בטהרן.
במערכת הביטחון הסבירו כי: "הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן".
בדובר צה"ל הדגישו כי: "מדובר בתקיפה משמעותית המהווה נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות של משטר הטרור האיראני. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה במטרה לפגוע באופן נרחב במשטר ולהסיר איומים על מדינת ישראל".
