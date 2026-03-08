כיכר השבת
בצה"ל אישרו את התקיפה

תיעוד מרהיב מהבוקר שאחרי באיראן: מיכלי הנפט בטהרן עדיין בוערים

אזרחים באיראן תיעדו הבוקר את מיכלי הנפט שעדיין בוערים בטהרן לאחר שהותקפו על ידי חיל האוויר הישראלי | דובר צה"ל אישר: צה"ל תקף מספר מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בטהרן (צבא וביטחון)

מיכלי הנפט באיראן בוערים
מיכלי הנפט באיראן בוערים| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
מיכלי הנפט באיראן בוערים (צילום: לפי סעיף 27א)

אזרחים ב תיעדו הבוקר (ראשון) את מיכלי הנפט שעדיין בוערים בטהרן לאחר התקיפה הדרמטית של מטוסי קרב ישראלים אמש.

דובר אישר הלילה כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ״ן ובשיתוף אמ״ץ, תקף מספר מאגרי אחסון דלק בטהרן.

במערכת הביטחון הסבירו כי: "הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן".

גרפיקה בנושא תקיפת מיכלי הנפט

בדובר צה"ל הדגישו כי: "מדובר בתקיפה משמעותית המהווה נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות של משטר הטרור האיראני. צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה במטרה לפגוע באופן נרחב במשטר ולהסיר איומים על מדינת ישראל".

