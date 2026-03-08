בצה"ל אישרו את התקיפה תיעוד מרהיב מהבוקר שאחרי באיראן: מיכלי הנפט בטהרן עדיין בוערים אזרחים באיראן תיעדו הבוקר את מיכלי הנפט שעדיין בוערים בטהרן לאחר שהותקפו על ידי חיל האוויר הישראלי | דובר צה"ל אישר: צה"ל תקף מספר מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בטהרן (צבא וביטחון)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 07:10