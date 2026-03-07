כיכר השבת
בנו של חמינאי עדיין חי? ההערכה בישראל וההודעה המפתיעה מאיראן

ההערכות שפורסמו בסוף השבוע ציינו כי באיראן נבחר מאחורי הקלעים, וללא הד ציבורי, מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון שחוסל במכת הפתיחה, למחליפו של אביו. אלא שחבר "מועצת המומחים" אמר היום כי הפגישה לבחירת המחליף תתקיים ביממה הקרובה (איראן)

מוג'תבא חמינאי (צילום: מתוך סוכנות הידיעות האיראנית)

באופן רשמי טרם בחרה מנהיג עליון חדש - במקומו של עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" לצד עשרות בכירים במשמרות המהפכה ורבים ממקורביו.

דיווחים שונים שפורסמו השבוע, והתבססו על הערכות, דיברו על כך שמאחורי הקלעים ומתחת לפני השטח נבחר בנו של חמינאי, מוג'תבא, שנחשב כמועמד מוביל לרשת אותו כבר בחייו, למחליפו. הודעה רשמית על כך לא פורסמה באיראן, וההערכות הן כי הדבר נעשה מתוך חשש שגם הוא יהווה יעד לחיסול.

אלא שהיום (שבת) הצהיר אחד מחברי "מועצת המומחים" של איראן, שבוחרת את המנהיג העליון לפי החוקה האיראנית, כי רק במהלך היממה הקרובה תתקיים פגישה לבחירת מחליפו של חמינאי. הדבר עומד בניגוד לדיווחים שפורסמו השבוע.

הפרשן הפוליטי הבכיר עמית סגל דיווח הערב כי ההערכות בישראל הן כי מוג'תבה חמינאי עדיין חי. זאת לאחר שלא פורסמה כל הצהרה ממנו, או תיעוד ממנו, ולאחר שאשתו ובנו חוסלו יחד עם אביו חמינאי במכת הפתיחה.

מוגת'בא חמינאי הוא בנו השני של המנהיג העליון, והוא נחשב לאיש המחנה השמרני-קיצוני כמו אביו. מוג'תבא הביע בין היתר תמיכה בדיכוי מתנגדי המשטר בתוך איראן ובנקיטת מדיניות ניצית ותקיפה כלפי אויבים חיצוניים.

אנליסטים מחוץ לאיראן תיארו אותו בעבר כמעין "שומר סף" בסביבתו של אביו, וב-2019 הוטלו עליו סנקציות אמריקניות. בוושינגטון הסבירו אז כי למרות שאין לו תפקיד רשמי, הוא עדיין "מייצג" את המנהיג העליון.

