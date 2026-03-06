ארגוני אופוזיציה כורדיים-איראניים הפועלים בצפון עיראק נערכים לאפשרות של חדירה לשטח איראן, במטרה לנצל את הלחץ הצבאי על המשטר בטהרן. כך נחשף בדיווח של רשת BBC.

לפי הדיווח, מספר ארגונים כורדיים הפועלים בגבול עיראק-איראן הקימו קואליציה פוליטית וצבאית משותפת, ומצהירים כי הם מוכנים לפעול נגד המשטר האיראני כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת.

לוחמת מארגון מפלגת החופש של כורדיסטן (PAK) אמרה בשיחה עם BBC כי המיליציות הכורדיות מתכוננות לרגע הזה כבר עשרות שנים. "התכוננו לזה במשך 47 שנים, מאז הקמת הרפובליקה האסלאמית", אמרה.

עם זאת, לדבריה, הכוחות הכורדיים אינם מתכוונים לחצות את הגבול בימים הקרובים, שכן התנאים בשטח עדיין אינם מאפשרים זאת.

בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליו יאיר טוקר | 08:18

לדברי אותה לוחמת, הכורדים מבינים כי ללא סיוע אווירי מערבי, כניסה לאיראן עלולה להסתיים באסון.

"אנחנו לא יכולים לזוז אם האוויר מעלינו לא ינוקה", אמרה. "אנחנו צריכים שמחסני הנשק של המשטר יושמדו. אחרת זה יהיה אובדני".

לדבריה, הנשק המתקדם ביותר שבידי חלק מהמיליציות הכורדיות הוא רובים מסוג קלצ'ניקוב בלבד, בעוד שלמשטר האיראני יש מערכות נשק מתקדמות בהרבה.

היא אף קראה לארצות הברית לשקול הקמת אזור אסור לטיסה מעל חלקים מאיראן, שיאפשר לכוחות הכורדיים לפעול ללא חשש מתקיפות אוויריות.

גם מוסטפא מאולודי, סגן נשיא המפלגה הדמוקרטית של כורדיסטן האיראנית (KDPI), התייחס למערכה המתנהלת בימים אלה בין איראן לבין ארצות הברית וישראל.

לדבריו, המלחמה אינה מתנהלת עבור הכורדים עצמם, אך התקיפות נגד משמרות המהפכה מסייעות להחליש את המשטר. "ארצות הברית וישראל לא פתחו במלחמה הזו בשביל התקווה שלנו, אלא בשביל האינטרסים שלהן", אמר.

עם זאת הוסיף: "עצם העובדה שהתקיפות מכוונות לבסיסים של משמרות המהפכה – זה טוב עבורנו ויעזור לנו להיכנס".

ההתבטאויות של הארגונים הכורדיים מגיעות על רקע דיווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנהל מגעים עם הנהגת הכורדים באזור.

לפי פרסומים ב"וושינגטון פוסט", ממשל טראמפ בחן אפשרות לשיתוף פעולה עם גורמי אופוזיציה באיראן במטרה להגביר את הלחץ על המשטר.

במסגרת השיחות הועלתה אפשרות לספק חיפוי אווירי אמריקני נרחב וסיוע נוסף לכוחות כורדיים, במטרה שינסו להשתלט על אזורים במערב איראן.

מקורות כורדיים בעיראק סיפרו כי האמריקנים ביקשו מהמפלגות הכורדיות בעיראק בעיקר לאפשר מעבר ולספק סיוע לוגיסטי לארגונים הכורדיים האיראניים הפועלים בשטחן.

לדברי אחד הבכירים, המסר שהעביר טראמפ למנהיגים הכורדיים היה ברור: "הכורדים חייבים לבחור צד במאבק הזה – או עם אמריקה וישראל, או עם איראן".

למרות ההצהרות הלוחמניות, גורמים אמריקניים מעריכים כי הכוחות הכורדיים אינם ממהרים לפעול.

לדברי אחד הגורמים, המיליציות הכורדיות משני צידי הגבול בין עיראק לאיראן צפויות להמתין ולבחון כיצד מתפתחת המערכה לפני שיקבלו החלטה על כניסה לשטח איראן.

"ייתכן שיהיו הזדמנויות לפעול יחד ולעשות דברים מסוימים", אמר הגורם, "אבל הכורדים ירצו לראות קודם לאן הרוח נושבת".