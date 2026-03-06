צפו בתיעוד| צילום: צילום: לפי 27א
תושבי טהרן תיעדו לפנות בוקר (שישי) את תקיפות מטוסי הקרב של צה"ל על יעדי טרור של משטר הרשע.
בתיעוד, יחסית ארוך, נראים רגעי התקיפה, פטריות האש והעשן ונשמעים פיצוצי הענק שהרעידו את בירת הטרור האיראנית.
דובר צה"ל אישר לפנות בוקר כי מטוסי קרב של צה"ל יצאו למטס ה-14 בשמי טהרן: "צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".
אמש הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז איראן, בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים.
יצוין כי מתחילת מבצע 'שאגת הארי' הותקפו מאות אתרי שיגור ברחבי איראן, בדגש על מערב איראן במטרה, לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.
