2 דקות ו-51 שניות: תיעוד דרמטי ממטס התקיפה של מטוסי הקרב הישראלים בטהרן

תושבי טהרן תיעדו לפנות בוקר את תקיפות חיל האוויר הישראלי נגד יעדי טרור של משטר הרשע | דובר צה"ל הודיע כי המטס ה-14 יצא לדרך | צפו בתיעוד (צבא)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: לפי 27א
צפו בתיעוד (צילום: לפי 27א)

תושבי טהרן תיעדו לפנות בוקר (שישי) את תקיפות מטוסי הקרב של על יעדי טרור של משטר הרשע.

בתיעוד, יחסית ארוך, נראים רגעי התקיפה, פטריות האש והעשן ונשמעים פיצוצי הענק שהרעידו את בירת הטרור האיראנית.

דובר צה"ל אישר לפנות בוקר כי מטוסי קרב של צה"ל יצאו למטס ה-14 בשמי טהרן: "צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

אמש הודיע דובר צה"ל כי חיל האוויר השלים לאורך היום גל תקיפה רחב נוסף, במסגרתו הוטלו חימושים רבים על כ-200 מטרות במערב ומרכז , בהם עשרות משגרי טילים בליסטיים.

יצוין כי מתחילת מבצע '' הותקפו מאות אתרי שיגור ברחבי איראן, בדגש על מערב איראן במטרה, לצמצם ככל הניתן את היקפי הירי לעבר שטח מדינת ישראל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

