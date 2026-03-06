נתב"ג במבצע שאגת הארי - צילום: כיכר השבת נתב"ג במבצע שאגת הארי | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:42 נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

המראה המוכר של נמל התעופה בן גוריון בערב שבת קודש, המולת הנוסעים, הריצה עם המזוודות והתורים המשתרכים, התחלף הבוקר (שישי) במראה סוריאליסטי ומצמרר. נוסעי טיסות החילוץ הראשונות של מבצע "שאגת הארי", שנחתו בשעות המוקדמות של הבוקר, מצאו את עצמם צועדים במסדרונות הטרמינל כשהם לבדם לחלוטין.

הנוסעים שירדו מהמטוסים שהגיעו מניו יורק, לונדון ופריז, מיהרו לתעד את מה שנראה כמו "עיר רפאים". המסועים עמדו מלכת, חנויות הדיוטי פרי היו נעולות, והשקט המוחלט הופר רק על ידי צעדי הנוסעים הממהרים להגיע לביתם לפני כניסת השבת.

"זה היה מראה בלתי נתפס", מספר אחד הנוסעים ל'כיכר השבת'. "נתב"ג, המקום הכי שוקק חיים בארץ, נראה כאילו הזמן עמד בו מלכת. מצד אחד זה צובט בלב לראות את השממה, מצד שני זו התרגשות עצומה לנחות בארץ הקודש אחרי שהיינו נצורים בחו"ל". אגב, בהמשך היום - ערב שבת קודש, צפויות לנחות עוד שלוש טיסות חילוץ מארה"ב.

