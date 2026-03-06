המראה המוכר של נמל התעופה בן גוריון בערב שבת קודש, המולת הנוסעים, הריצה עם המזוודות והתורים המשתרכים, התחלף הבוקר (שישי) במראה סוריאליסטי ומצמרר. נוסעי טיסות החילוץ הראשונות של מבצע "שאגת הארי", שנחתו בשעות המוקדמות של הבוקר, מצאו את עצמם צועדים במסדרונות הטרמינל כשהם לבדם לחלוטין.
הנוסעים שירדו מהמטוסים שהגיעו מניו יורק, לונדון ופריז, מיהרו לתעד את מה שנראה כמו "עיר רפאים". המסועים עמדו מלכת, חנויות הדיוטי פרי היו נעולות, והשקט המוחלט הופר רק על ידי צעדי הנוסעים הממהרים להגיע לביתם לפני כניסת השבת.
"זה היה מראה בלתי נתפס", מספר אחד הנוסעים ל'כיכר השבת'. "נתב"ג, המקום הכי שוקק חיים בארץ, נראה כאילו הזמן עמד בו מלכת. מצד אחד זה צובט בלב לראות את השממה, מצד שני זו התרגשות עצומה לנחות בארץ הקודש אחרי שהיינו נצורים בחו"ל". אגב, בהמשך היום - ערב שבת קודש, צפויות לנחות עוד שלוש טיסות חילוץ מארה"ב.
בין מאות הנוסעים שירדו מהמטוסים, בלטו קבוצות גדולות של חסידים, בהם רבים שנתקעו בחו"ל מאז ימי הפורים ולא הצליחו לשוב ארצה.
התרגשות מיוחדת נרשמה בקרב מאות חסידי ויז'ניץ שהגיעו בטיסות אלו. החסידים עשו מאמצים עילאיים להגיע לישראל לקראת יום השבת ויום ראשון הקרוב, כ' באדר, יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, ולשהות בצל בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר, ביום גדול ונשגב זה.
כעת, כשהם נושמים את אוויר ארץ ישראל, ממהרים הנוסעים לבתיהם ולמרכזי החסידות, בתפילה כי השקט ששרר הבוקר בנתב"ג יתחלף במהרה בשמחת הגאולה ובשובם של כלל ישראל לבתיהם בביטחה.
