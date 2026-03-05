הפנטגון פרסם מספר סרטונים בשעות האחרונות מהתקיפות האמריקאיות נגד מטרות באיראן במלך מבצע "זעם אדיר".

פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) מסר כי הכוחות האמריקניים "שולטים בשמיים בתיאום עם חיל הים" ומאתרים ומשמידים את יכולות שיגור הטילים הניידות של משטר איראן ב"דייקנות קטלנית".

על פי הודעת פיקוד המרכז, ארבעת הימים הראשונים של המבצע רחב ההיקף כללו יותר מ-2,000 תקיפות, כולל למעלה מ-2,000 תחמושת מדויקת ששוגרו מהאוויר, מהיבשה ומהים. "כוחות ארה"ב השמידו את יכולות הטילים הבליסטיים של המשטר האיראני ומטביעים את ספינות הצי שלהם לקרקעית הים", הודיע פיקוד המרכז.

במקביל, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת’ הגיע היום למטה פיקוד המרכז בטמפה, פלורידה, לפגישה עם המפקד, אדמירל בראד קופר, לקבלת עדכונים על המבצע.

הנשיא טראמפ מתכנן להיפגש ביום שישי עם נציגי משרד ההגנה בבית הלבן, לאחר שהדוברת קרוליין ליוויט ציינה כי מלאי הנשק של ארצות הברית כולל "יכולת מספקת לא רק להוציא בהצלחה את מבצע 'זעם אדיר', אלא גם לפעול הרבה מעבר לכך".