"זעם אדיר" בפעולה

ברווזים במטווח: כוחות ארה"ב משמידים מטוסי קרב איראניים על הקרקע | צפו

הפנטגון פרסם בשעות האחרונות סרטונים מהתקיפות האמריקאיות נגד מטרות באיראן במהלך מבצע "זעם אדיר" | פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי הכוחות האמריקניים "שולטים בשמיים בתיאום עם חיל הים", ומשמידים את יכולות שיגור הטילים הניידות של משטר איראן ב"דייקנות קטלנית" (בעולם)

תקיפות מטוסי חיל האוויר האמריקני
תקיפות אמריקאיות באיראן
תקיפת משגרי טילים
הפנטגון פרסם מספר סרטונים בשעות האחרונות מהתקיפות האמריקאיות נגד מטרות ב במלך מבצע "זעם אדיר".

פיקוד המרכז של (CENTCOM) מסר כי הכוחות האמריקניים "שולטים בשמיים בתיאום עם חיל הים" ומאתרים ומשמידים את יכולות שיגור הטילים הניידות של משטר איראן ב"דייקנות קטלנית".

על פי הודעת פיקוד המרכז, ארבעת הימים הראשונים של המבצע רחב ההיקף כללו יותר מ-2,000 תקיפות, כולל למעלה מ-2,000 תחמושת מדויקת ששוגרו מהאוויר, מהיבשה ומהים. "כוחות ארה"ב השמידו את יכולות הטילים הבליסטיים של המשטר האיראני ומטביעים את ספינות הצי שלהם לקרקעית הים", הודיע פיקוד המרכז.

במקביל, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת’ הגיע היום למטה פיקוד המרכז בטמפה, פלורידה, לפגישה עם המפקד, אדמירל בראד קופר, לקבלת עדכונים על המבצע.

הנשיא טראמפ מתכנן להיפגש ביום שישי עם נציגי משרד ההגנה בבית הלבן, לאחר שהדוברת קרוליין ליוויט ציינה כי מלאי הנשק של ארצות הברית כולל "יכולת מספקת לא רק להוציא בהצלחה את מבצע 'זעם אדיר', אלא גם לפעול הרבה מעבר לכך".

