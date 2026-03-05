רוסיה זורקת את איראן מתחת לגלגלים: "זו לא המלחמה שלנו"

דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב השיב לשאלת עיתונאית על התערבות אפשרית במלחמת איראן נגד ארה"ב וישראל, כי המלחמה לא קשורה לרוסיה. "המלחמה בין ארה"ב, ישראל ואיראן במזרח התיכון היא אינה מלחמה שלנו", הבהיר הדובר.

יחד עם זאת ציין הדובר כי מאז שהחלו התקיפות ברחבי איראן, טהרן לא ביקשה סיוע צבאי ממוסקבה.

מוסקבה נחשבת לאחת השותפות הקרובות ביותר של טהרן. בשנת 2025 חתמו רוסיה ואיראן על הסכם שותפות אסטרטגית הכולל סעיפים להתמודדות עם איומים משותפים, אך ההסכם אינו מחייב הגנה הדדית, בניגוד להסכם הביטחוני שרוסיה חתמה עם צפון קוריאה.

שגריר רוסיה באומות המאוחדות גינה השבוע את התקיפות על איראן כ"מעשה תוקפנות מזוין, מכוון ומחושב מראש".

שאגת נתניהו: מלחמת 40 השנים של נתניהו באיום ההשמדה על ישראל דני שפיץ | 16:18

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הביע תנחומים על מה שכינה "התנקשות צינית" במנהיג העליון עלי חמינאי, אך מעבר לכך לא התייחס בפומבי להמשך התקיפות האמריקאיות והישראליות באיראן. אנליסטים מעריכים שהתגובה הרוסית צפויה להיות מוגבלת בעיקר להצהרות בפורומים בינלאומיים, כמו מועצת הביטחון של האו"ם.