במהלך הליל, התרחש פיצוץ בצד השמאלי של מיכלית הנפט Sonangol Namibe בעת שעגנה בצפון המפרץ הפרסי, במרחק של כ-60 קילומטרים מנמל מובארק אל-כביר.

על פי הדיווחים שהעביר רב החובל לסוכנות הסחר הימי של בריטניה, מיד לאחר שנשמע הפיצוץ נצפה כלי שיט קטן נמלט מהזירה. כתוצאה מהפגיעה, נפט החל לדלוף מאחד ממכלי המטען ונוצר חשש לנזק סביבתי משמעותי באזור.

התקיפה, שבוצעה לא הרחק מחופי כווית, מיוחסת לאיראן. בשלב זה לא ברור באיזה אופן בוצעה, אולם סרטונים ברשתות החברתיות מעלים כי ייתכן שנעשה שימוש בכשב"מ ימי מתאבד.

למרות הנזק לגוף הספינה וחדירת המים, החברה המפעילה הודיעה כי כלי השיט נותר יציב. "כל 23 אנשי הצוות בטוחים ונמצאים, והם התאספו בתוך הספינה. הצוות מדווח כי מכל נטל בצד השמאלי מאבד מים, מה שמעיד על סוג של פריצה בגוף הספינה, אך הספינה נותרה יציבה וצפה בבטחה", לשון הודעת החברה. ב-UKMTO אישרו את הפרטים והוסיפו כי "רב החובל של מיכלית שעגנה במקום מדווח כי שמע וראה פיצוץ גדול בצד השמאלי, ולאחר מכן ראה כלי שיט קטן עוזב את הסביבה".

הודעה שפורסמה בטלוויזיה הממלכתית של איראן מטעם משמרות המהפכה קשרה את המדינה לאירוע, תוך טענה כי הכוחות האיראניים פגעו במיכלית נפט אמריקאית. עם זאת, המיכלית שהותקפה מניפה את דגל איי בהאמה. התקרית התרחשה מחוץ למים הטריטוריאליים של כווית, כפי שהדגיש משרד הפנים המקומי שהבהיר כי האירוע התרחש במים בינלאומיים.

גורמי ביטחון ימי מציינים כי התקיפה הנוכחית מסמנת התרחבות של הפעילות האיראנית נגד כלי שיט מסחריים לעבר חלקו הצפוני של המפרץ הפרסי. סוכנות ה-UKMTO סיכמה את המצב המבצעי ומסרה כי "ישנו נפט במים המגיע ממכל מטען, מה שעלול לגרום להשפעה סביבתית מסוימת. כלי השיט החל לקלוט מים, לא דווח על שריפות והצוות בטוח ובריא".