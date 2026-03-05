כיכר השבת
אירופה בפנים?

"זאת המלחמה הנכונה להתערב בה": מנהיג הימין בבריטניה במסר ברור

מנהיג הימין בבריטניה נייג'ל פראג' טען כי בריטניה צריכה להתערב במלחמה נגד איראן, מכיוון שלדבריו המדינה השתנתה לחלוטין מאז השבעה באוקטובר | פראג' התייחס גם לביקורת שלפיה הוא מיישר קו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ודחה את ההאשמות (בעולם)

נתניהו מימין, טראמפ משמאל (צילום: צפריר אבוהב\פלאש90, הבית הלבן)

מנהיג הימין בבריטניה העומד בראש מפלגת Reform UK, נייג'ל פראג', טען כי בריטניה השתנתה באופן יסודי בעקבות טרור שמומן על ידי לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

לדבריו, אם המבצע הצבאי שמתנהל בימים האחרונים נגד איראן ע"י ישראל וארה"ב ימנע ממנה להשיג נשק גרעיני – הדבר יהיה מוצדק. פראג' גם מתח ביקורת על עמדתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנוגע למלחמה בין וישראל לבין איראן.

במסיבת עיתונאים שנערכה במרכז לונדון אמר פראג': "למען האמת, אם המבצע הזה ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני – זה יהיה שווה את זה. אני מאמין בזה מאוד מאוד".

לדבריו, למרות שהוא בדרך כלל חושש מהתערבות במלחמות מחוץ לבריטניה, במקרה זה עמדתו שונה: "אני בדרך כלל מאוד חושש מהתערבות במלחמות זרות, אבל אני מאמין שזו המלחמה הנכונה להתערב בה".

פראג' התייחס גם לביקורת שלפיה הוא מיישר קו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואמר כי יש מקרים שבהם בריטניה צריכה להתנגד לארצות הברית, אך זה לא אחד מהם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר