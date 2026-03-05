מנהיג הימין בבריטניה העומד בראש מפלגת Reform UK, נייג'ל פראג', טען כי בריטניה השתנתה באופן יסודי בעקבות טרור שמומן על ידי איראן לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

לדבריו, אם המבצע הצבאי שמתנהל בימים האחרונים נגד איראן ע"י ישראל וארה"ב ימנע ממנה להשיג נשק גרעיני – הדבר יהיה מוצדק. פראג' גם מתח ביקורת על עמדתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, בנוגע למלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן.

במסיבת עיתונאים שנערכה במרכז לונדון אמר פראג': "למען האמת, אם המבצע הזה ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני – זה יהיה שווה את זה. אני מאמין בזה מאוד מאוד".

לדבריו, למרות שהוא בדרך כלל חושש מהתערבות במלחמות מחוץ לבריטניה, במקרה זה עמדתו שונה: "אני בדרך כלל מאוד חושש מהתערבות במלחמות זרות, אבל אני מאמין שזו המלחמה הנכונה להתערב בה".

פראג' התייחס גם לביקורת שלפיה הוא מיישר קו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואמר כי יש מקרים שבהם בריטניה צריכה להתנגד לארצות הברית, אך זה לא אחד מהם.