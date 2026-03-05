בעוד הדו-קרב בין ארה"ב לאיראן הופך למלחמת עולם אזורית, מנהיגי אירופה מבינים שהפעם הם לא יוכלו לעמוד מנגד.
המראות של עשרות אלפי תיירים גרמנים וצ'כים הנצורים בבתי מלון ובאוניות קרוז בלב המזרח התיכון, כשהם מתפללים לחילוץ תחת מטר טילים, הופכים לסיוט הלוגיסטי הגדול ביותר של המאה ה-21. זו כבר לא מלחמה על אינטרסים – זהו קרב הישרדות לחילוץ רבבות אזרחים מערביים מלב התופת.
הציפורניים של מקרון והדרקון הבריטי
הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון לא המתין זמן רב. בנאום דרמטי לאומה הוא הודיע על שיגור נושאת המטוסים "שארל דה גול" מהאוקיינוס האטלנטי לעבר אזור העימות. "המלחמה הזו נוקשת על דלתות אירופה", הזהיר מקרון, בזמן שסוללות הגנה אווירית צרפתיות נפרסו בקפריסין ומטוסי "ראפאל" קטלניים נחתו באיחוד האמירויות כדי להגן על הנכסים האסטרטגיים של פריז.
במקביל, הצי המלכותי הבריטי שלח את ה-HMS DRAGON, אחת המשחתות המתקדמות בעולם, למשימת הגנה על בסיס אקרוטירי. עם יכולת שיגור של שמונה טילים בתוך עשר שניות, ה"דרקון" אמורה להוות מחסום פלדה אחרון מול נחילי הכטמ"מים האיראניים. שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, הבהיר: "אנו פועלים במהירות שיא כדי לתגבר את חומת המגן שלנו במזרח הים התיכון".
קרב האוויר מעל קטאר: ה"טייפון" מוחץ את הברזל הרוסי
בזמן שאירופה נערכת, בשמי קטאר כבר התרחשה הדרמה המבצעית הגדולה מכולן. כפי שפורסם לראשונה בסוכנויות הידיעות Reuters ו-AP, מטוס "טייפון" קטארי-בריטי הפיל שני מפציצי "סוחוי-24" איראניים שניסו לחדור למרחב האווירי של הנסיכות. המפציצים האיראניים המיושנים, זכר לעסקאות עם רוסיה מ-1989, לא היוו יריב למערכות ה-F-15 והפטריוט המתקדמות. היירוט ההיסטורי הזה הוכיח כי קטאר כבר אינה רק מתווכת, אלא צד פעיל ומכריע במלחמה האווירית.
רכבת אווירית: 30 אלף גרמנים בלב האש
הטרגדיה האנושית מתרכזת בנמלי התעופה. ממשלת גרמניה אישרה בבהלה כי כ-30,000 מאזרחיה נצורים כרגע באזורי העימות. הממשלה הצ'כית כבר החלה ברכבת אווירית נואשת, כשהיא משגרת מטוסים למצרים, ירדן ועומאן כדי לחלץ קרוב ל-7,000 אזרחים שחלקם נמלטו בדרכים יבשתיות מישראל תחת אש כבדה.
המלכודת האירופית
אירופה, שקיוותה להישאר מחוץ למעגל האש של טראמפ והאייתוללות, מוצאת את עצמה נגררת למערכה יקרה ומסוכנת. ככל שנושאות המטוסים והמשחתות מתקרבות ליעדן, השאלה אינה האם אירופה תתערב, אלא האם תצליח לחלץ את אזרחיה לפני שהמזרח התיכון כולו יהפוך למלכודת מוות אחת גדולה.
