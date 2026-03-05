בעוד הדו-קרב בין ארה"ב לאיראן הופך למלחמת עולם אזורית, מנהיגי אירופה מבינים שהפעם הם לא יוכלו לעמוד מנגד.

המראות של עשרות אלפי תיירים גרמנים וצ'כים הנצורים בבתי מלון ובאוניות קרוז בלב המזרח התיכון, כשהם מתפללים לחילוץ תחת מטר טילים, הופכים לסיוט הלוגיסטי הגדול ביותר של המאה ה-21. זו כבר לא מלחמה על אינטרסים – זהו קרב הישרדות לחילוץ רבבות אזרחים מערביים מלב התופת.

הציפורניים של מקרון והדרקון הבריטי

הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון לא המתין זמן רב. בנאום דרמטי לאומה הוא הודיע על שיגור נושאת המטוסים "שארל דה גול" מהאוקיינוס האטלנטי לעבר אזור העימות. "המלחמה הזו נוקשת על דלתות אירופה", הזהיר מקרון, בזמן שסוללות הגנה אווירית צרפתיות נפרסו בקפריסין ומטוסי "ראפאל" קטלניים נחתו באיחוד האמירויות כדי להגן על הנכסים האסטרטגיים של פריז.

במקביל, הצי המלכותי הבריטי שלח את ה-HMS DRAGON, אחת המשחתות המתקדמות בעולם, למשימת הגנה על בסיס אקרוטירי. עם יכולת שיגור של שמונה טילים בתוך עשר שניות, ה"דרקון" אמורה להוות מחסום פלדה אחרון מול נחילי הכטמ"מים האיראניים. שר ההגנה הבריטי, ג'ון הילי, הבהיר: "אנו פועלים במהירות שיא כדי לתגבר את חומת המגן שלנו במזרח הים התיכון".