צפו בתיעוד: כך נערכת המשטרה לפגיעה ישירה בסימטאות המובילות לכותל המערבי

מרחב דוד של מחוז ירושלים תרגל תרחיש אירוע רב-נפגעים בלב העיר העתיקה | "התרגיל הדגיש את החשיבות המכרעת של מניעת התקהלויות במקומות הקדושים בתקופת מלחמה" (משטרה)

צפו בתיעוד מהתרגיל
צפו בתיעוד מהתרגיל| צילום: צילום: דוברות המשטרה
צפו בתיעוד מהתרגיל (צילום: דוברות המשטרה)

מרחב דוד שבמחוז ירושלים תרגיל אתמול (רביעי) תרחיש של 'אר"ן' (אירוע רב-נפגעים) רחב היקף, המדמה זירת נפילה ישירה בלב העיר העתיקה, בסמוך למקומות הקדושים.

התרגיל נערך על רקע תקופת מלחמת '' עם איראן והצורך בעדכון מתמיד של המוכנות המבצעית לתרחישי פגיעה בעורף.

במהלך התרגיל בפיקודו של מפקד מרחב דוד, נצ"מ דביר תמים, תרגלו הכוחות בהם: שוטרי מרחב דוד, לוחמי מג"ב מגדוד העתיקה, מד"א, כבאות והצלה וצוותי העירייה, את המורכבות שבניהול זירה "צפופה".

ב ציינו כי עיקר הדגש הושם על יכולת הפינוי המהיר של נפגעים מתוך הסמטאות הצרות, שבהן דרכי הגישה לרכבי חירום מוגבלות, וכן תורגלו שיטות פינוי ידניות וטקטיות המותאמות למבנה הסמטאות.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ביקר בתרגיל ועמד מקרוב על רמת התיאום בין גופי החירום. לדבריו, "המקצועיות שהופגנה בתוואי שטח כה מאתגר היא המפתח לצמצום פגיעה בחיי אדם".

מהמשטרה נמסר: "התרגיל הדגיש את החשיבות המכרעת של מניעת התקהלויות במקומות הקדושים בתקופת מלחמה, הכל במטרה למנוע סכנה לחיי אדם בזירות מורכבות".

