תיעוד דרמטי | בהכוונת שב"כ: המסתערבים עוצרים חשודים בעבירות ביטחוניות 

מסתערבי החטיבה הטקטית של מג״ב עצרו, בהכוונת שב״כ, באום אל פאחם חשודים בעבירות ביטחוניות  |צפו בתיעוד מרגע המעצר (חדשות)

רגעי המעצר | צפו
רגעי המעצר | צפו| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגעי המעצר | צפו (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות ממוקדת ובהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, פעלו מסתערבי החטיבה הטקטית של משמר הגבול בעיר אום אל פאחם ועצרו חשודים בעבירות ביטחוניות.

בפעילות הראשונה, שבוצעה במוצאי שבת, נעצר חשוד שהינו מבוקש בגין עבירות בטחוניות, הכוח נכנס למרחב, סגר על המבנה בו שהה החשוד, פרץ פנימה ועצר אותו יחד עם חשוד נוסף שנכח במקום.

בפעילות השנייה, שבוצעה ביום ראשון, עצרו המסתערבים חשוד נוסף שגם הוא מבוקש בגין עבירות בטחוניות.

ב ציינו כי הכוחות הגיעו באופן סמוי, נערכו סביב האיתור ובתיאום מבצעי מדויק פרצו למקום והשתלטו עליו. החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב״כ.

הבוקר, במהלך הערכת מצב שקיים מפקד משמר הגבול, ניצב בריק יצחק, התייחס לפעילות ואמר:

"לוחמינו פועלים בכל הגזרות בנחישות להצלת חיים ולסיכול . מול אויבים מחוץ לגבולות המדינה נפעל בעוצמה, אך מול אויב מבית נפעל ללא רחמים וללא פשרות.

"מי שבוחר לבגוד במדינתו, לשתף פעולה עם ארגון טרור או להעביר מידע לגורמים עוינים בזמן מלחמה, יטופל ביד קשה ובלתי מתפשרת. ידינו הארוכה תגיע לכל אחד ותגדע כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל".

