אחרי הנפילה: מתפרסם תיעוד של הפצצה המסוכנת ששוגרה לישראל

צילום: דוברות המשטרה

משטרת ישראל פרסמה הערב (רביעי) תיעוד מפצצת המצרר המסוכנת ששוגרה היום לראשונה במהלך המלחמה לישראל מלבנון בידי ארגון הטרור חיזבאללה.

הפצצה הינה פצצה קטנה שבתוכה עשרות ולעיתים מאות פצצות קטנות יותר. חלק ניכר מהפצצות לא מתפוצץ בזמן הנפילה, ויכולים להתפוצץ ממגע או תזוזה אפילו שנים לאחר מכן. הדבר הופך את הפצצה הזו למסוכנת במיוחד באזורים אזרחיים. את פצצת המצרר שיגר היום חיזבאללה ליישוב מטולה בשעת צהרים. בתחילה הכחישו כוחות החירום כי מדובר בפצצת מצרר. בהמשך התברר כי מדובר אכן בפצצה שכזו. "לאחר בדיקת חבלני המשטרה בזירה, עולה כי מדובר בפריט אמל"ח מסוג "מצרר" שנפל במקום", מסרה הערב המשטרה. "הכוחות ממשיכים בפעילותם בשטח ומבקשים מהציבור להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות. משטרת ישראל ערוכה בכל הגזרות ותמשיך לפעול לשמירה על ביטחון הציבור".

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

סמת"ח קריית שמונה רפ"ק אלעד בן לולו אמר הערב כי "בבדיקה של החבלנים התברר כי מדובר בפצצת מצרר. החבלנים פועלים במקום לנטרל פריטים שלא התפוצצו. במקביל שוטרי המחוז הצפוני מבצעים סריקות על מנת לאתר נפלים נוספים".

מוקדם יותר היום, זמן קצר לאחר הנפילה, קיבלו תושבי מטולה הודעה מוקלטת מראש המועצה המקומית דוד אזולאי. הוא דיווח: " נפלו אצלנו בישוב שתי פצצות, ככל הנראה פצצות מצרר, אלו פצצות שנופלות על רדיוס של עשרות ומאות מטרים, פצצונות קטנות בצבע שחור, הן פצצות מאוד מסוכנות שמכל תזוזה הכי קטנה הן יכולות להתפוצץ".

הוא ביקש מהתושבים להישאר בבתים: "אני חוזר ומדגיש לא לצאת מהבתים. אף אחד לא מסתובב ברחובות עד שנבין את הרדיוס של נפילת הפצצונות האלו. מאוד מאוד מסוכן".