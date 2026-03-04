כיכר השבת
ברגע האחרון זזה לאחור: חשודה בתקיפת עיתונאית ערוץ 14 נעצרה לחקירה

שוטרי משטרת ישראל עיכבו לחקירה חשודה בת 52 תושבת תל אביב בחשד לתקיפת עיתונאית ברחבת הבימה | בתיעוד נראית האישה דוהרת עם אופניה לעבר המקום שבו עמדה כתבת הערוץ הימני. הכתבת הספיקה ברגע האחרון לזוז לאחור ובכך לא נפגעה | החשודה שוחררה בתום החקירה בתנאים מגבילים (בארץ)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

תושבת תל אביב, בגיל 52, נעצרה בידי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון במשטרת ישראל, בחשד לתקיפת עיתונאית ערוץ 14 ברחבת הבימה בתל אביב. לאחר שנחקרה - שוחררה בתנאים מגבילים.

התיעוד מהאירוע, שהתרחש אתמול, הפך לויראלי ברשתות החברתיות וגרר אחריו שורה של גינויים - כולל מכלי תקשורת שנחשבים למתנגדים לערוץ 14 בשגרה.

בתיעוד נראית עיתונאית הערוץ עומדת ברחבת הבימה בתל אביב ומדווחת. ובשלב מסוים רוכבת אופניים מתקרבת במהירות למקום שבו עמדה. הכתבת זיהתה את הסכנה שניות קודם לכן - והספיקה לזוז אחורה, ולא נפגעה.

לאחר ניסיון הדריסה, התעמתו עם התוקפת כתבת ערוץ 14, לצד מגישת ערוץ 12 אלמז מנגיסטו וכתבת הבריאות של ערוץ I24 סיוון אחקלאק. סמנכ"ל חדשות 12 גיא סודרי הגיב ברשת X: "אחלה אלמז".

העיתונאית לוסי אהריש גינתה את התקיפה בציוץ ברשת X: "זה מזעזע ומפחיד ורמה נמוכה במיוחד. התופעה הזאת חייבת להיגמר כאן ועכשיו! והמבט על הפנים שלך אומר הכל. עיתונאי צריך שתהיה לו את היכולת לשדר ולדווח מבלי להיות מאוים או מותקף. כולי תקווה שמערכות עקיפת החוק ישימו לזה סוף!"

"אתמול התקבל דיווח במשטרה על חשודה, אשר עפ״י החשד תקפה עיתונאית במהלך סיקור תקשורתי ברחבת הבימה בעיר תל אביב", מסרה המשטרה הערב.

"בעקבות הדיווח, נפתחה חקירה והמשטרה פעלה לאיתור זהות החשודה. לפני זמן קצר היא אותרה ועוכבה לחקירה בחשד לתקיפה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים".

המשטרה הבהירה: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה אירועי אלימות המופנים כלפי עיתונאים ואנשי תקשורת המבצעים את תפקידם בשטח. נמשיך לפעול בכל מקום בו נידרש לאפשר לתקשורת למלא את שליחותה המקצועית".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (83%)

לא (17%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
ייטען בבית המשפט שהיא מלח הארץ.
ברג
גם סוכר הארץ
גאון
או שהיא הייתה בהשפעת חומרים מסוימים…. זה נראה שהיא לא בכושר מנטלי…
יעל
2
הייתי מצפה ממשטרת ישראל לראות בחומרה אירועי אלימות נקודה. למה דם של עיתונאי או שר הוא כחול???? אמירה פסולה בעיני
יעל
1
העברינית הזאת עוד תקבל זר פרחים עם כרטיס ברכה מבית משפט
מקס

