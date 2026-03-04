האזעקות גרמו לחרדה במנהרה: אישה פונתה במצב קשה לבית החולים

אישה כבת 40 פונתה היום (רביעי), בשעות הצהרים, לבית החולים כשמצבה קשה - לאחר שנפגעה בתאונת דרכים במנהרה, בעקבות אזעקה שנשמעה במקום.

זה קרה בסביבות השעה 14:30 בצהרים, בכביש 6 יליד מנהרת חדיד. במקום נפצעו חמישה בני אדם. מלבד האישה שנפצעה קשה, נפצע אדם נוסף בינוני ועוד שלושה במצב קל. הפצועים פונו בידי חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה, אל בית החולים שמיר אסף הרופא.

איציק מוזס ושלומי קוריץ חובשי איחוד הצלה סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות חמישה כלי רכב. נמסר לנו בזירה כי התאונה אירעה בזמן האזעקות. הענקנו סיוע רפואי לאישה שנפצעה באורח קשה וסבלה מחבלה רב מערכתית, לגבר שנפצע בינוני ולשלושה נפגעים נוספים במצב קל. לאחר מכן הם פונו להמשך קבלת טיפול בבית חולים".