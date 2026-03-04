כיכר השבת
רכב התרסק

האזעקות גרמו לחרדה במנהרה: אישה פונתה במצב קשה לבית החולים

האזעקות שהופעלו היום בשעות אחר הצהרים במרכז הארץ גרמו לתאונה בתוך מנהרה בכביש 6: רכבים התנגזו זה בזה ואחד מהם התרסק באופן משמעותי | חמישה פצועים פונו מהזירה, בהם אישה כבת 40 שנפצעה קשה (בארץ)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

אישה כבת 40 פונתה היום (רביעי), בשעות הצהרים, לבית החולים כשמצבה קשה - לאחר שנפגעה בתאונת דרכים במנהרה, בעקבות אזעקה שנשמעה במקום.

זה קרה בסביבות השעה 14:30 בצהרים, בכביש 6 יליד מנהרת חדיד. במקום נפצעו חמישה בני אדם. מלבד האישה שנפצעה קשה, נפצע אדם נוסף בינוני ועוד שלושה במצב קל. הפצועים פונו בידי חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה, אל בית החולים שמיר אסף הרופא.

איציק מוזס ושלומי קוריץ חובשי איחוד הצלה סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות חמישה כלי רכב. נמסר לנו בזירה כי התאונה אירעה בזמן האזעקות. הענקנו סיוע רפואי לאישה שנפצעה באורח קשה וסבלה מחבלה רב מערכתית, לגבר שנפצע בינוני ולשלושה נפגעים נוספים במצב קל. לאחר מכן הם פונו להמשך קבלת טיפול בבית חולים".

(צילום: דוברות איחוד הצלה)
רגעי החרדה במנהרה
רגעי החרדה במנהרה| צילום: תיעוד מבצעי מד"א
רגעי החרדה במנהרה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פראמדיקים במד"א אור כהן ויששכר וויס סיפרו: "כשהגענו לזירת התאונה התפרשה לאורך הכביש, הבחנו באישה בת 39 כשהיא לכודה וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה, מיד התחלנו להעניק לה טיפול רפואי במקביל לפעולות החילוץ.

"בנוסף אליה טיפלנו בגבר כבן 30 שסבל מחבלות בגפיים התחתונות, עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהתאונה קרתה בזמן האזעקות, הענקנו לשניהם טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים חבישות וקיבועים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם מוגדר יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ל-2 פצועים שלא נזקקו לפינוי לבית החולים".

כיכר השבת
