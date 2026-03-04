ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקר היום (רביעי) את פצועי אירוע הנפילה הקשה בבית שמש, המאושפזים במרכז הרפואי הדסה עין כרם. אל הביקור במחלקות התלווה מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס.

במהלך הסיור בבית החולים, עמד נתניהו מקרוב על מצבם של הפצועים. הוא נפגש עם פנינה כהן ובנה דוד בן השלוש, אשר נפצעו באורח קשה בעת ששהו במקלט, כאשר האם גוננה על בנה בידיה. באירוע הטרגי איבדה פנינה את בעלה, יוסי ז"ל, ואת חמותה, ברוריה ז"ל.

לאחר מכן פגש ראש הממשלה את אורפז אפריאט, שנמצאת לפני לידה. בעקבות פגיעת ההדף העוצמתית סמוך לביתה בבית שמש, החלה אפריאט לחוש בצירי לידה. היא פונתה במהירות להדסה עין כרם והובהלה לחדר הלידה לצורך ייצוב מצבה, וכעת היא מקבלת טיפול והשגחה מצוות מחלקת נשים.

ראש הממשלה נתניהו אמר במהלך הביקור: "אני מודה לנשים האמיצות והגיבורות שעברו טלטלה קשה ומוכיחות את חוזקו של העם והחברה בישראל. הן מחזקות את הציבור כולו". עוד הוסיף נתניהו תודות לצוותים הרפואיים של הדסה, בראשות המנכ״ל פרופ׳ וייס, והדגיש כי "הפצועות מטופלות בידיים הטובות ביותר ובמסירות רבה".

מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס, הוסיף: "לצד הרגעים הקשים יש גם רגעים של גאווה. אני מודה לראש הממשלה שהגיע לבקר את הפצועים בתקופה מורכבת זו. אנשי הדסה מודים לפצועים על האמון שהם נותנים בצוותים הרפואיים". פרופ' וייס הדגיש בדבריו את מחויבותו רבת השנים של בית החולים להענקת טיפול רפואי איכותי לכלל אזרחי מדינת ישראל, ולתושבי ירושלים והסביבה בפרט.