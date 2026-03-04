כיכר השבת
ראש הממשלה בהודעה חריגה נגד היועצת המשפטית לממשלה: "בלתי נתפס"

היועצת המשפטית לממשלה ממשיכה לעסוק בשלה, גם בזמן המלחמה המכרעת בעזרת השם מול איראן | ראש הממשלה לא נותר חייב והוציא נגדה הודעה חריפה ביותר (חדשות, פוליטי)

2תגובות
היועמ"שית והשר בן גביר (צילום: מרים אלסטר / יונתן סינדל פלאש 90)

גם בזמן מלחמה ושמחת פורים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, לא רגועה ופועלת כעת להדיח את השר איתמר בן גביר מתפקידו, מי שיצא נגדה כעת (רביעי, פורים) בחריפות, הוא ראש הממשלה .

מלשכת ראש הממשלה יצאה הודעה חריפה בה נאמר: "בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה".

עוד נכתב: "בקשת היועצת המשפטית לממשלה לפטר שר בכיר בממשלה שלא נפתחה כנגדו אפילו חקירה פלילית - חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה, מנפצת את עקרון הפרדת הרשויות ומנוגדת לחוק יסוד הממשלה".

לסיום נכתב בהודעה: "כפי שהודיע ראש הממשלה כבר לפני מספר שבועות, השר לביטחון לאומי ימשיך לכהן בתפקידו".

קודם לכן, הגיב השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להודעת גלי בהרב-מיארה: ״בשעה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מהגורליות והחשובות בתולדותיה, מנסה פקידה עבריינית מפוטרת לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית ולפטר נבחר ציבור".

עוד הוא מסר: ״אין בתולדות המדינות הדמוקרטיות תקדים בו פקיד מפטר נבחר ציבור - גלי בהרב-מיארה חושבת שאנחנו נמצאים באיראן ועוד מעט היא וחבר הפקידים העבריינים שלה יקימו כאן משמרות מהפכה - הדמוקרטיה תנצח!!!״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לא מובן מדוע מישהו בכלל מתייחס אל המפוטרת, תנו לה להתברבר עם הבג"ץ שלה שגם הוא כבר לא מעניין אף אחד.
ביתרי
1
גם היועצת המשפטית וגם הבג"ץ לא רלבנטים לעם ישראל. אם יודיעו משהו להודיע כי דבריהם מבוטלים לחלוטין. הממשלה היא הקובעת והיא זו שנבחרה.
גם וגם

