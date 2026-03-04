היועמ"שית והשר בן גביר ( צילום: מרים אלסטר / יונתן סינדל פלאש 90 )

גם בזמן מלחמה ושמחת פורים, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, לא רגועה ופועלת כעת להדיח את השר איתמר בן גביר מתפקידו, מי שיצא נגדה כעת (רביעי, פורים) בחריפות, הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו.