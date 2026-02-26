מתוך הסרטון

ביקורו ההיסטורי של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בישראל ממשיך לעורר תהודה עצומה ברחבי העולם. מודי פרסם בחשבון האינסטגרם הרשמי שלו סרטון מיוחד מלהקה שניגנה לכבודו במסגרת הביקור, שצבר מיליוני צפיות.

"השיר "אני אוהב את הודו שלי" בישראל. תחי החברות בין ישראל להודו", כך כתב מודי בכיתוב המלווה את הסרטון. מודי הגיע אתמול לישראל לביקור קצר אך משמעותי ביותר, במהלכו קיבל אותו ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה בטקס חגיגי בנתב"ג. "נהדר שאתה פה, יש לנו הרבה על מה לדבר", אמר נתניהו למודי עם נחיתתו. אחד הרגעים המרגשים ביותר היה הביקור המשותף של שני המנהיגים ביד ושם, שם ערכו טקס זיכרון מיוחד. במהלך הסיור ב"היכל השמות", נתניהו הראה למודי את שמותיהם של קרובי משפחתה של רעייתו שרה שנספו בשואה. מודי הניח זר ואבן להנצחת קורבנות השואה, בטקס שהתאפיין ברגישות ובכבוד רב.

הביקור ביד ושם - צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

בכנסת, מודי זכה לכבוד יוצא דופן - הוא קיבל לראשונה בהיסטוריה את "עיטור הכנסת", מדליה מיוחדת שהוענקה על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. על המדליה, העשויה ארד בציפוי זהב, חרוט הפסוק "וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ" מתהלים, לצד ענפי זית. בנימוקי הוועדה נכתב כי מודי "חיזק באופן משמעותי את הקשרים בין הודו לבין ישראל והעמיק את שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המדינות".

במהלך נאומו בכנסת, נתניהו הצהיר בהתרגשות: "ישראל חזקה יותר מאי פעם, והודו חזקה יותר מאי פעם. אנחנו נשבור את ציר הרשע". הוא גם רמז לשיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות: "עשינו ניסים, הגברנו משמעותית את שיתוף הפעולה, על חלק מהדברים לא כדאי לפרט".

מודי מקבל את המדליה המיוחדת מאמיר אוחנה ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

רגע מיוחד נוסף היה כאשר נתניהו הפתיע את מודי בלבוש הודי מסורתי במהלך ארוחת הערב המשותפת. "לקראת ארוחת הערב המשותפת שלנו, הפתעתי את חברי ראש הממשלה מודי בלבוש הודי מסורתי", כתב נתניהו ברשתות החברתיות. ראש הממשלה ההודי הגיב בצחוק מופתע ולחץ בחיוך את ידו של נתניהו - רגע שגם הוא זכה לתהודה רבה ברשתות החברתיות.

בלשכת ראש הממשלה מסרו כי "ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה מודי מקיימים קשר אישי קרוב, והחברות העמוקה וארוכת שנים ביניהם מקרינה בעוצמה על היחסים בין המדינות". הביקור מדגים את העומק והחשיבות של הקשרים בין ישראל להודו, במיוחד בתקופה זו כשישראל זקוקה לתמיכה בינלאומית.